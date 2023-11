Rock legenda otkrila koje glazbene žanrove najviše prezire

Podijeli :

HANS KLAUS TECHT / APA / AFP

Album "Some Girls" The Rolling Stonesa iz 1978. odražava naklonost benda prema tada suvremenoj disco glazbi, no naklonost prema sample-ovima i hip-hop glazbi koja je uslijedila bila je korak predaleko za Richardsa.

“Ne volim baš slušati ljude kako mi viču i govore da je to glazba”, rekao je Keith za The Telegraph 2023.