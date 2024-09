Čemu služe bijele niti na bananama?

Podijeli :

Zdrava prehrana je ključna, a nedavno istraživanje dokazalo je kako je cijeli svijet u krizi određenih prehrambenih tvari koje su nam potrebne za normalan i zdrav život.

Ipak, oni koji prakticiraju raznoliku i zdravu prehranu sigurno su obožavatelji banana. Poznato je da su banane veoma zdrave i odličan izvor hranjivih tvari kao što su magnezij, kalcij, kalij, vitamin C i vitamin B6, a također dolaze u debeloj kori koju možemo oguliti rukama što ih čini idealnima za ponijeti sa sobom.

Ako ih držite ovdje, banane će vam znatno dulje trajati

Konzumirate li banane, sigurno ste naišli na situaciju gdje povučete žutu koru s banane i okomito duž ploda pojave se niti koje zahtijevaju precizno uklanjanje. One beživotno vise sa zrelih banana, ali se čvrsto drže za one manje zrele, no bilo kako bilo, uglavnom su nepoželjne.

Tehnički rečeno, te niti su “snopovi floema”, a tko god je gulio bananu sigurno se susreo s njima, piše Folder.

Što uopće znamo o njima?

Ako vam je pojam “floem” poznat, to je vjerojatno zato što ste učili o floemu i ksilemu kada ste učili o biljakama na satu biologije, a ta dva pojma opisuju složena tkiva koja prenose hranu i vodu u biljci, osiguravajući joj dovoljno hranjivih tvari, minerala i vode koja im je potrebna za rast.

U suštini, te niti raspoređuju hranjive tvari po banani dok ona raste, omogućujući im tako okus banane koje toliko volimo. Iako je većina ljudi prihvatila njihovo uklanjanje kao normalan dio uživanja u banani, neki ljudi toliko mrze snopove floema da im posvetili i blog.

Srećom, jedan je stručnjak za Huffpost podijelio što su točno ti snopovi floema, koja je njihova uloga i što se događa ako ih pojedemo. Nicholas D. Gillitt, koji ima doktorat u fizikalnoj/anorganskoj kemiji i potpredsjednik je istraživanja prehrane i direktor Dole Nutrition Instituta, otkrio je tajne iza neugodnih niti.

Dotaknuo se hranjive vrijednosti floema i otkrio: “Iako nismo posebno testirali snopove floema, vjerojatno je da bi postojala razlika u njihovoj hranjivoj vrijednosti. Budući da su namijenjene obavljanju određenog posla i kao takve vjerojatno imaju definiranu strukturu koja podržava taj posao, za očekivati je da imaju drugačiji profil sastava od uobičajenog jestivog djela banane.”

“Međutim, prisutni su u tako malim količinama u usporedbi s ostatkom banane, da se ne očekuje da utječu na ukupni nutritivni profil banane, osim ako ih ne pojedete veliku količinu pojedinačno.”, zaključio je stručnjak.

Što se tiče njihove jestivosti otkrio kako su: “U sklopu banane, naravno! Drugo je pitanje jesu li ukusni.”

“Općenito, svi dijelovi voća su zdravi. Jedemo kore od jabuka, krušaka, itd., a mogli bismo jesti i kore od banana, uključujući snopove floema, ako smatramo da su ukusne, ali nema dokaza koji bi sugerirali da su štetne.”

Dotakao se i genetskog manipuliranja bananama i otkrio je li uopće moguće razviti bananu bez snopova floema.

Rekao je kako: “Da, potencijalno je moguće, ali ako su snopovi floema neophodni za adekvatnu raspodjelu hranjivih tvari u cijeloj biljci, a nisu doista smetajući, što bi bio pokretač? Iz perspektive misije tvrtke širenja pristupa prehrani i zdravijoj prehrani, smatramo da je puno važnije trošenje resursa je potrošiti novac za istraživanje na uzgoj sorti otpornih na bolesti ili sorti s povećanim sadržajem hranjivih tvari.”

