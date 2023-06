Čemu služe dvije donje rupice na starkama? Većina ne bi nikad pogodila

Podijeli :

Jaizer Capangpangan/Unsplash

Dvije rupice sa strane nisu ni modni detalj a ni zaštitni znak popularnih starki, već imaju svoju namjenu.

Popularne starke prvobitno su bile namijenjene za igranje košarke. Tako da su dodatne dvije donje rupe koristile kako bi se tenisica mogla zategnuti oko noge, što smanjuje rizik od ozljede.

Tenisice Michaela Jordana prodane na aukciji za rekordnu cijenu Stare bijele tenisice mogu biti kao nove uz samo par sastojaka

Ukoliko želite i sami provjeriti, izvucite vezice iz prve dvije rupe i provucite jedan dio kroz te dvije dodatne rupe sa strane i vratite ga nazad. Zategnite tenisice i primijetit će te da je bočna strana tenisice pripijena uz nogu.

Od 1917. godine pa sve do danas, All Star tenisice se nisu mnogo promijenile. Možda je upravo to tajna zbog koje ih ljudi jednostavno obožavaju.

Jedna od zanimljivosti je to da je košarkaška reprezentacija SAD nosila ovaj model tenisica na svojim prvim Olimpiskim igrama 1936. godine u Berlinu. Naime, prije te godine košarka nije bila olimpijski sport.

Dizajnirao ih je Chuck Taylor, popularni košarkaš tog vremena. Osvojili su zlato na Olimpijskim igrama, a popularnost starki brzo je skočila, piše Danas.

