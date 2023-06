Događa se nezamislivo: Rat se preselio u Rusiju, panika među stanovništvom

Podijeli :

Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov rekao je da je 2.500 stanovnika evakuirano i odvedeno u privremena skloništa u sportskim arenama dalje od granice. Još tisuće su otišle same od sebe, rekli su stanovnici u intervjuima.

Sasvim iznenađujuće, rat se preselio iza granice s Ukrajinom na teritorij Rusije. Bilo je to nezamislivo jer bi se u tom slučaju radilo o napadu Ukrajine na Rusiju, no ako te napade provode sami Rusi, onda to više nije slučaj. Nedavni upad ukrajinskih jedinica popunjenih Rusima ili ruskih jedinica koje se bore na strani Ukrajine, kako već tko želi tumačiti, nije bio tek izoliran incident. Od tih dana sve do sada, dio Belgorodske oblasti odmah uz granicu s Ukrajinom, pod stalnim je napadima, poglavito mjesto Šebekino koje trpi stalne raketne udare ukrajinskih višecijevnih bacača raketa, piše Večernji.

Proteklog vikenda protuputinovske formacije, najpreciznije je tako ih zvati, pokušale su se probiti u pogranično mjesto Nova Tavolžanka, no kako ruski izvori tvrde, bez uspjeha. Procjena je Rusa kako Belgorodska oblast sada trpi za 20 posto jače bombardiranje od samog Donjecka koji je gađan proteklog tjedna 2383 puta, a Belgorodska oblast 3035 puta. Ruske snage nastoje odvući ukrajinske prema granici s Harkovskom oblasti, no priznaju kako je među stanovništvom zavladala panika te da Ukrajinci uspješno provode plan koji je sigurno dio protuofenzive koja polako jača u intenzitetu. Pripadnike Ruskog dobrovoljačkog korpusa i Legije slobodne Rusije nazivaju vrlo prozaično – virusima.

Kažu kako iza svega stoje britanski specijalisti i tehnolozi te da nikakve borbe za slobodu Rusije nema već je to samo pokušaj udarca čekićem s polomljenom drškom. Ali, prema priznanju i ruskih blogera, ruski dobrovoljci na ukrajinskoj strani uspjeli su i zarobiti određeni broj pripadnika ruskih snaga te je trebala biti čak i razmjena zarobljenika. Ali su obje propale.

Štoviše, sam guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov pristao je biti na prvoj razmjeni upravo kod Nove Tavolžanke, ali upravo tada počeo je sukob u tom području, tvrde Rusi da je to upravo bila klopka za Gladkova. Ruski partizani, pak, tvrde kako na razmjenu nitko nije niti došao. Istodobno se vodi i psihološki rat s obje strane. Pojavile su se snimke prema kojima se bitke vode u samoj Novoj Tavolžanki, a za koji Rusi dokazuju da je lažan, odnosno da nije snimljen u tom mjestu. Navode kako je bilo dva pokušaja upada u mjesto s malim snagama, no bez uspjeha. Iako, nešto kasnije, guverner Gladkov potvrdio je kako je borbi u tom mjestu ipak bilo, s malom skupinom diverzanata.

To ne znači da nema teških borbi, niz naselja u Rusiji gađan je s ukrajinske strane, najviše i dalje Šebekino s okolicom na koje je ispaljeno više od 500 komada različitog streljiva, poglavito na obližnju autocestu. To ima i neko strateško značenje jer se radi o prometnici kojom se snabdijevaju ruske snage blizu granice s Harkovskom regijom. S druge strane, video materijali uništenja oruđa kojima se bombardira Belgorodska oblast snažno su reklamirani kroz sve kanale, kao i eksplicitne snimke poginulih u sukobima s ruskim snagama koje tvrde i kako tijela antiputinovske postrojbe nastoje odmah izvući kako ne bi pale u ruke snagama Rusa. Jer, među njima, tvrde, ima i stranih plaćenika.

Da je Šebekino, koje se nalazi 10 km od granice, doista praktično postalo prvom linijom, na licu su mjesta potvrdili i reporteri The New York Timesa. Navode kako je grad nakon samo 24 sata postao pustim jer su ruske vlasti provele najveću evakuaciju civilnog stanovništva od Drugog svjetskog rata.

“Šebekino je bio prekrasan, cvjetni grad na granici s Ukrajinom, pun sretnih, susjedskih ljudi. Sada u našem gradu žive samo bol, smrt i bijeda. Nema struje, nema javnog prijevoza, nema otvorenih poduzeća, nema stanovnika. Samo prazan, razrušen grad u dimu”, kaže jedna od građanki Šebekina koja je evakuirana. A psihološki je učinak evidentan i sigurno željen s ukrajinske strane.

“Trenutno smo na prekretnici. Kada je sve ovo počelo, ljudi koji su se tome ovdje protivili bili su manjina. Sada, nakon četiri dana granatiranja, ljudi se predomišljaju”, kaže jedan drugi sugovornik njujorkške novine.

Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov rekao je da je 2.500 stanovnika evakuirano i odvedeno u privremena skloništa u sportskim arenama dalje od granice. Još tisuće su otišle same od sebe, rekli su stanovnici u intervjuima. Gladkov je rekao da je devet stanovnika umrlo od granatiranja u posljednja tri dana. Nejasno je koliko je Rusa ukupno ubijeno u pograničnoj regiji, ali ovo je gotovo sigurno najsmrtonosniji tjedan za regiju Belgorod od početka rata. Sasvim objektivno, reporteri Timesa provjerili su i izvijestili kako doista u Šebekinu nisu gađani samo vojni ciljevi, već i civilni, kao i infrastruktura. Čini se da u Moskvi ne razumiju što se ovdje događa, prenosi Večernji.

Kad su dronovi doletjeli u Moskvu, odmah su se pojavile velike priče, bilo je u svim vijestima. A ovdje su ljudi na udaru mjesecima, i ništa, razočaran je jedan od žitelja Šebekina. I sama evakuacija, koja je bila brza, nije bila bez problema. Mnogi nisu imali kamo otići, pa su ostali na cesti, da bi onda po njoj padale i granate ubivši pri tome dvije žene. To pak izaziva novu mješavinu emocija. Jedan od sugovornika rekao je kako je uvijek bio protivnik rata, te da se njegov stav nije promijenio ni razaranjem njegovog grada. Ali njegovi osjećaji prema Ukrajini jesu. “Mislio sam da sam u stanju suosjećati, ali kada je vaš dom u pitanju, to je potpuno drugačiji osjećaj. Razumijem da je sve to zbog Putina, ali u isto vrijeme imam nešto drugačiji stav prema ukrajinskim oružanim snagama. Sada mislim, možda se ne razlikuju od naših”, kazao je.

