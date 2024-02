Deset higijenskih navika koje su puno opasnije nego što mislite

Podijeli :

Svi nekada preskaču tuširanje ili zaborave očistiti zube koncem. Koliko loše to može biti? Stručnjaci otkrivaju stvarne posljedice ovih loših higijenskih navika.

1) Neredovito pranje zuba ili čišćenje zubnim koncem

Što bi se dogodilo da napustite četkicu za zube i konac? “Prvo biste osjetili natečene, krvareće desni, loš zadah i mogli biste razviti karijes”, kaže Natasha Lee, predsjednica Kalifornijske stomatološke udruge. Neliječeni karijesi dospjeli bi do živaca i korijenskih kanala, a ostaci u ustima doveli bi do bolesti desni, bezbolnog stanja koje na kraju uzrokuje ispadanje zuba.

“Postoji sve veći broj istraživanja koja ukazuju na povezanost između bolesti desni i drugih zdravstvenih problema poput srčanih bolesti i dijabetesa”, napominje Lee.

2) Prerijetko tuširanje ili kupanje

“Osobna higijena služi važnijoj svrsi od pukog ispiranja neugodnog mirisa tijela”, kaže stručnjakinja za njegu kože Janine Frances. Sapun i voda mogu spriječiti akne, osipe i po život opasne infekcije. “Bakterije se brzo razmnožavaju na tijelu, a kada ima puno mrtvih stanica kože kojima se hrane, bakterije na vašoj koži mogu izazvati svrbež, iritaciju i upalu”, kaže Frances. “Ako već imate kožnu bolest, poput ekcema, neredovito tuširanje može pogoršati stanje.”

Na kraju bi se stanje koje se zove dermatitis neglecta pojavilo ako se potpuno prestanete tuširati, tvrdi Frances. Primijetit ćete debele mrlje smeđeg plaka na koži, a one mogu dovesti do sekundarnih infekcija. Srećom, dermatitis neglecta se obično liječi redovitim pranjem. U teškim slučajevima mogu biti potrebni lokalni lijekovi za razgradnju plaka.

3) Odlazak u krevet sa šminkom na licu

Svaki vizažist ili profesionalac za njegu kože reći će vam da je ovo jedna od najtežih higijenskih pogrešaka koje možete učiniti. “Ako lice ne perete svakodnevno, možete stvoriti začepljene pore, što može dovesti ne samo do mitesera i prištića, već i do neujednačene boje kože zbog prekomjernog rasta stanica kože”, napominje Frances.

I to nije sve: zanemarivanje ispiranja maskare, olovke za oči i druge šminke za oči može ozbiljno oštetiti vaše oči. Šminka sadrži bakterije koje mogu migrirati ispod vaših kapaka i dovesti do upaljenih folikula na liniji trepavica i ozbiljnih infekcija kože. Ako se ne liječe, ove infekcije mogu dovesti do sljepoće, prenosi The Healthy.

4) Rijetko pranje posteljine

Pranje rublja je posao koji neki ljudi pokušavaju izbjeći kao kugu – ali ako to zaista učinite, tražite probleme. I to se ne odnosi samo na odjeću; posteljina koja nije bila oprana mjesecima (ili dulje) postaje petrijeva zdjelica bakterija, gljivica, grinja i još mnogo toga – i bit će sve gore eksponencijalno, jer se bakterije brzo množe, kaže Frances. U najgorem slučaju, neoprana posteljina, ali i odjeća, dovest će do infekcije stafilokokom. Ako stafilokokna infekcija uđe u krvotok, može eskalirati do ozbiljnijeg stanja poput septikemije ili sindroma toksičnog šoka, što može biti fatalno.

5) Dijeljenje četkice za zube, britvice ili četke za kosu

Ponekad je dobro biti sebičan, a proizvodi za osobnu njegu savršen su primjer situacije u kojoj dijeljenje nije nužno poželjno. Na primjer, loše navike oralne higijene su dovoljno loše – sigurno vam ne trebaju bakterije iz tuđih usta zaraziti vaša. A širenje infekcija je upravo ono što se može dogoditi ako koristite tuđu četkicu za zube. Posljedice oralnih infekcija kreću se od bolesti desni do potencijalno smrtonosnih stanja poput bolesti srca i dijabetesa.

Dijeljenje britvica nije puno bolje, jer ne samo da može širiti kožne infekcije poput stafilokoka, već i prenijeti viruse poput hepatitisa i HIV-a. Dijeljenje četki za kosu može vas izložiti opasnosti od ušiju i osipa na koži.

6) Ostavljate svoje kontaktne leće danima u očima

Jedna od najlošijih higijenskih navika koju ističe oftalmolog i očni kirurg Alan Mendelsohn je prekomjerno nošenje kontaktnih leća koje se nikada ne čiste kako treba – ili se uopće ne čiste. “Nošenje kontaktnih leća tjedan dana ili dulje rezultira eksponencijalnim povećanjem teških infekcija oka, uključujući čireve na rožnici”, kaže dr. Mendelsohn, koji ovu naviku izjednačava s nošenjem istog prljavog donjeg rublja svaki dan.

Čir odnosno ulkus rožnice zapravo je otvorena rana na rožnici koja uzrokuje bol, crvenilo, iscjedak i zamagljen vid. Većina ulkusa rožnice može se liječiti antibakterijskim, antifungalnim ili antivirusnim kapima za oči, ali u nekim slučajevima potrebna je transplantacija rožnice.

7) Hodanje bosih nogu u javnim tuševima

Japanke postoje s razlogom. Kada se znoj, kosa i urin skupljaju na podu tuša, mogu se razmnožavati bakterije, gljivice i plijesan. Hodanje bosih nogu izvrstan je način za dobivanje lišajeva, atletskog stopala i gljivica na noktima.

8) Ne perete voće i povrće

Koliko je važno oprati te jabuke koje ste kupili na štandu s voćem? Iznimno važno, pokazalo se. Gutanje bakterija na neopranom voću i povrću može uzrokovati trovanje hranom, a konzumiranje pesticida na nekoj od tih namirnica može povećati rizik od ozbiljnih bolesti. Pesticidi su povezani s proljevom i nesanicom u blagim slučajevima; u teškim slučajevima, pesticidi mogu biti odgovorni za stanja kao što su ubrzani otkucaji srca, respiratorne bolesti, gubitak refleksa, nesvjestica, pa čak i smrt. Nepotrebno je reći da je dobar piling vrijedan truda.

9) Predugo ostavljanje tampona

Najzloglasnija posljedica nedovoljno čestog mijenjanja tampona je sindrom toksičnog šoka—infekcija potencijalno opasna po život. Simptomi počinju groznicom, povraćanjem, proljevom i glavoboljom. Ako se ne liječi, može dovesti do zatajenja bubrega ili smrti. Srećom, to je vrlo rijetko. Šanse se povećavaju ako slučajno zaboravite potpuno ukloniti tampon—u tom slučaju može biti potrebno kirurško uklanjanje.

10) Predugo korištenje spužvice za suđe

Spužve su ozloglašeni magneti za klice. Lako je zaboraviti koliko ste dugo koristili istu spužvu, ali mogli biste se razboljeti upravo od one stvari koja bi vas trebala zaštititi. Prljava spužva može širiti salmonelu, E. coli i Staphylococcus. Zapravo, prosječna prljava spužva može biti još otrovnija od vaše WC školjke. Kako biste izbjegli bolesti koje se prenose hranom i spužvama, mijenjajte ih često.

