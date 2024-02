Mirela Ahmetović: Pitanje je trenutka kada će Andrej Plenković završiti u zatvoru

Podijeli :

N1

Mirela Ahmetović, saborska zastupnica SDP-a, bila je gošća Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarala o novom glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću.

Izbor novog glavnog državnog odvjetnika danima niže burne reakcije u javnosti. Zastupnici osam oporbenih stranaka od centra lijevo, Socijaldemokrata, SDP-a, Možemo!, Reformista, Fokusa, Centra, Stranke s imenom i prezimenom i Radničke fronte, najavili su prosvjed u subotu 17. veljače, a motiv je upravo izbor Ivana Turudića za novog šefa DORH-a. To je prokomentirala i Mirela Ahmetović.

“Patološka želja javnog eksponiranja jednog suca”

“Reakcije koje su uslijedile nakon predlaganja ovakvog kandidata za glavnog državnog odvjetnika, a onda i njegovim izborom nisu samo reakcije oporbe kako to premijer voli reći nego je to reakcije čitave hrvatske javnosti, od stručne javnosti do građana koji su upoznati s pozadinom i djelovanjem dotičnog gospodina. Pozadina druženja s kriminalcima i nije neka pozadina koja bi trebala biti preporuka za glavnog državnog odvjetnika. Da ne govorim o patološkoj želji javnog eksponiranja jednog suca što ne vidimo baš kada je riječ o drugim sucima. Andrej Plenković je uz svu tu, nikad viđenu u ova dva mandata, negativnu reakciju odlučio da mu je manji problem politička šteta koju će pretrpjeti, iako se radi o periodu pred izbore, nego strah od kaznenog progona njega samog”, rekla je.

Nađi: Plenković je progurao Turudića da ga zaštiti od istraga Oglasilo se Ministarstvo pravosuđa. Objašnjavaju što je Turudić mislio kada je na N1 govorio o EPPO-u

“Pitanje je trenutka kada će Andrej Plenković završiti u zatvoru. Uvjerena sam da poruke koje sadrže inicijale AP nisu jedine poruke koje su deponirane u sustavu i koje se odnose na umiješanost Andreja Plenkovića u kriminalne radnje u koje su umiješani njegovi suradnici”, dodala je Ahmetović.

Ahmetović je odgovorila na pitanje je li Vlada proceduralno pogriješila.

“Andreju Plenkoviću nemam razloga vjerovati jer je on osvjedočeni manipulator kada se govori o propagandističkim obraćanjima javnosti međutim to nije tema razgovora nego činjenica da je čovjek koji nije mogao odbiti Zdravka Mamića, notornog kriminalca, kada se dovezao ispred njegova stana, postao glavni državni odvjetnik. Mogu li građani Hrvatske reći da im kriminalci dolaze pred stan i da se idu voziti s njima, a da emotivno ne mogu odbiti takvu ponudu. U tom smislu sudjeluju u pravosudnom sustavu i imaju informacije o djelima tog kriminalaca i daljnjim postupcima koji će se protiv njega voditi”, rekla je.

Milanovićev ured: Plenković sustavno laže, nije tražio sigurnosne provjere Turudića Nakon Turudićevog intervjua za N1 oglasio se i EPPO

“Možda se provozao u automobilu s Andrejem Plenkovićem”

“Prilično hrabro za glavnog državnog odvjetnika i frenda Andreja Plenkovića da notorno prave ljude budalama i to javno”, dodala je.

Na pitanje Nine Kljenak što misli o radu Ureda europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj (EPPO-a), budući glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jučer je rekao da nije siguran da smo trebali osnovati to tijelo.

“GDO je nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između EPPO-a i državnog odvjetnika. Nisam siguran da smo trebali osnovati to tijelo, niz zemalja ga nema i funkcioniraju i mislim da je situacija kod njih bolja. To je politička odluka i treba je poštovati. Oni brinu o financijskim interesima EU-a. Mislim da se prenaglašava njihova moć”, rekao je u velikom intervjuu za N1.

“Možda se provozao u automobilu s Andrejem Plenkovićem, budući da se sa svakakvim ljudima voli provozati i dobio malu školu propagande kakvu samo Plenković zna jer je izrekao mnogo manipulacija. Izrazio se tako da je rekao kako mnogo države nemaju osnovan ured EPPO-a u Europskoj uniji i da je njima puno bolje”, rekla je Ahmetović.

“Turudić je dobio uputu da vrši manipulaciju u javnim nastupima jer je lako zavarati ljude kada se govori s pozicije moći”, dodala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Najstarije povrće koje su ljudi uzgajali danas podcjenjujemo, a čini čuda za zdravlje ANKETA / Hoćete li doći na prosvjed oporbe?