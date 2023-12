Deset najgorih namirnica koje možete jesti prije leta

Podijeli :

Kada znamo da nas čeka let, naši su umovi često zaokupljeni mislima o dugim sigurnosnim redovima, žurbi da stignemo do izlaza na vrijeme ili logistici parkiranja u zračnoj luci.

No, postoji jedna stvar koja zaslužuje više vaše pažnje prije nego što poletite: vaš izbor hrane.

To je zato što ono što konzumirate prije ukrcaja može značajno utjecati na vaše iskustvo tijekom leta. A ponekad je to i na gore. Govorimo o suočavanju s nelagodom nadutosti, viška plinova ili hitne potrebe za zahodom tisće metara iznad Zemlje – što nije idealan scenarij za putovanje na odmor.

Jedna od stvari koju možete kontrolirati prije leta je koje namirnice unosite u svoj organizam, prenosi Eat This.

1) Pohana hrana

Za početak, masna hrana sadrži visoku razinu masnoće, a hrana s visokim udjelom masnoće probavlja se mnogo duže od proteina i ugljikohidrata. Ako pomfrit, pileći medaljoni i kolutići luka dugo stoje u želucu, to će više nego vjerojatno dovesti do nadutosti i mogućih želučanih tegoba.

Već je dovoljno neugodno sjediti na dugom letu s napuhnutim i uznemirenim želucem, ali budući da hrana s visokim udjelom masnoće duže stoji u želucu, može dovesti do žgaravice ili intenzivnog refluksa kiseline kod ljudi koji su skloniji ovim simptomima.

2) Hrana s visokim udjelom natrija

Zbog promjena tlaka i niže vlažnosti zraka unutar zrakoplova, vjerojatno ćete doživjeti određenu razinu dehidracije tijekom leta, a nažalost, hrana s visokim udjelom natrija također vas može dehidrirati, što nije baš sjajna kombinacija. Letenje također može uzrokovati da vaše tijelo zadržava više vode zbog promjena tlaka i predugog sjedenja, a visoke razine natrija također mogu imati taj učinak.

3) Brokula

Kruciferno povrće, skupina u koju spada brokula, je toliko bogato vlaknima da može izazvati nadutost i višak plinova. Nažalost, već je uobičajena pojava da se tijekom leta osjećate nadutost jer je utvrđeno da drastične promjene nadmorske visine dovode do nadutosti. Stoga jedenje brokule i drugog povrća bogatog vlaknima može dovesti do još bolnije situacije kada ste na zraku.

4) Grah

Dok ste u avionu prolazite kroz promjene tlaka, a to može uzrokovati širenje crijeva, prema klinici Cleveland. Veća je vjerojatnost da ćete doživjeti nadutost i višak plinova kada se to dogodi. Jedna namirnica koja sigurno neće pomoći ovom uzroku je grah.

Grah nije samo bogat vlaknima, koja mogu uzrokovati nadutost, već sadrži i rafinozu — ugljikohidrat koji vaše tijelo teško probavlja. Uštedite sebi nelagodu u želucu dok ste zapeli u zrakoplovu izbjegavajući grah prije leta.

5) Češnjak

Uobičajena hrana koja izaziva nadutost je češnjak, koji sadrži visoku razinu vrste vlakana zvanih fruktani. Mnogi ljudi imaju blagu intoleranciju na fruktane, što može uzrokovati da vaše tijelo reagira nadutošću, nelagodom u želucu i viškom plinova kada jedete hranu bogatu ovim vlaknima. Iako ga mnogi ljudi imaju, to je nešto što se teško dijagnosticira i nije široko poznato, pa mnogi ljudi nastavljaju jesti ovu hranu s visokim udjelom fruktana ne shvaćajući razlog svoje nelagode. Dodatni razlog zašto ne biste trebali jesti češnjak prije leta je zadah koji ostaje nakon njega, što je daleko od idealnog u skučenom prostoru aviona.

6) Luk

Razlozi zbog kojih se potiče izbjegavanje češnjaka prije leta isti su razlozi zbog kojih se preporuča i preskakanje luka. I češnjak i luk bogati su fruktanima, a to su opet ona vlakna na koja neki ljudi imaju neprepoznatu intoleranciju. Ako pojedete jelo puno luka prije nego što uskočite u avion, mogli biste završiti s viškom plinova – što nitko ne želi na svom letu.

7) Jabuke i kruške

Iako su kruške i jabuke inače veoma zdrave namirnice, nisu baš dobar izbor kao zalogaj prije leta. Poznato je da kruške i jabuke potencijalno mogu izazvati nadutost u trbuhu ili nelagodu nakon što ih pojedete zbog visoke razine fruktoze – prirodnog šećera. Ranije smo govorili o tome kako ljudi mogu imati toleranciju na fruktane, a da toga ne budu svjesni, a isto se može reći i za fruktozu. Kod mnogih ljudi fruktoza može uzrokovati bolove u trbuhu i nadutost.

8) Žvakaća guma

Vjerojatno ste čuli da je dobro žvakati žvakaću gumu kada osjetite pritisak u ušima tijekom leta, ali ovaj trik također može dovesti do nadutosti i nelagode u želucu dok ste u avionu. Kada žvačete žvakaću gumu, gutate puno više zraka nego inače, što može dovesti do nadutosti. Klinika Mayo predlaže izbjegavanje žvakaće gume i tvrde bombone kako biste smanjili šanse za nadutost i bolove u želucu.

9) Kava

Osim što ćete od kave trebati više mokriti, poznato je da kava uzrokuje i potrebu za obavljanje velike nužde. Kava stimulira vaše debelo crijevo i uzrokuje više kontrakcija, zbog čega ćete nakon toga trčati u zahod. To je nažalost nezgodno u avionu, pogotovo ako se nađete na sjedalu do prozora. Povrh toga, kava također može dovesti do simptoma tjeskobe kod ljudi koji su osjetljiviji na kofein, što može uzrokovati nervozu, nervozu i želučane tegobe. Ako ste općenito živčani letač, ispijanje kave može samo pogoršati stvari.

10) Alkohol

Baš kao i kava, alkohol ima diuretski učinak, što znači da može potaknuti učestalo mokrenje i dehidrirati. Budući da vas letovi već mogu dehidrirati, dodavanje alkohola samo će ga pogoršati. Također postoji veza između pijenja alkohola i osjećaja tjeskobe i depresije, uglavnom zbog pada serotonina koji uzrokuje.

