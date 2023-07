Evo što se događa ako redovito ne mijenjamo čarape

Podijeli :

Dva stručnjaka za zdravlje stopala otkrivaju pet stvari koje prljave čarape mogu učiniti vašim stopalima. Propustili ste dan pranja rublja i ostala vam je samo jedan par čistih čarapa? Svi smo to doživjeli bar jednom, zar ne? Hoćete lči ičći na posao bez čarapa ili možda ponovno navući svoje prljave čarape? Ili možda već jako dugo niste skinuli svoje prljave čarape. Ipak su to samo čarape, a ne prljavo donje rublje. Što bi moglo poći po zlu?

Wenjay Sung, doktor podijatrijske medicine i bivši podijatar konzultant za LA Dodgerse; i David Petrillo, dermatološki kemičar i osnivač linije za njegu kože Perfect Image, dijele sve što trebate znati o nošenju prljavih čarapa.

Istina o tome što se događa ako nosite prljave čarape

“Čiste čarape pomažu u održavanju higijene stopala, sprječavaju gljivične ili bakterijske infekcije i održavaju vaša stopala svježima i udobnima”, kaže Petrillo. “Prljave čarape imaju suprotan učinak.” I, dodaje, ne mijenjanje čarapa može uzrokovati niz problema, piše The Healthy.

Smrad

Za početak, što mislite o neugodnom mirisu stopala? Zato što je najneposrednija nuspojava skorjele obuće neugodan miris. Dr. Sung kaže da kombinacija znoja, bakterija i mrtvih stanica kože na vašim stopalima može proizvesti jedinstveno neugodan miris kada su stopala marinirana unutar prljave čarape.

Iako smrdljiva stopala sama po sebi nisu nužno zdravstveni problem, mogu uzrokovati probleme ako uznemiruju ljude oko vas. Vjerojatnost je da to nećete primijetiti jer svi postajemo “slijepi” za vlastiti miris, zahvaljujući onome što u polju psihologije nazivaju “senzornom deprivacijom”…ali ljudi oko vas će svakako primijetiti kakav miris širite.

Profesionalni savjet: dr. Sung kaže da ako vam stalno smrde stopala, bez obzira na to koliko vremena provodite u čarapama, pokušajte poprskati malo dezodoransa u spreju na stopala prije nego što navučete čarape.

Infekcije stopala

Svi mikroorganizmi u vašim prljavim čarapama ne uzrokuju samo neugodan miris – oni mogu uzrokovati i infekcije, kaže dr. Sung. Bakterije poput Staphylococcus i gljivice poput Trichophytona vole toplo, vlažno stanje vaših prljavih čarapa i uspijevaju u tom okruženju. Bakterije i gljivice mogu uzrokovati infekcije u rasponu od blagih izbočina koje svrbe do gljivičnih infekcija, poput atletskog stopala, do bakterijskih infekcija, poput celulitisa, kaže on.

U rijetkim slučajevima infekcije stopala mogu postati ozbiljne ako se ne liječe.

Problemi s kožom

Održavanje vlage, znoja i bakterija zarobljenih izravno na vašoj koži može izazvati iritaciju ili čak oštetiti kožu na vašim stopalima, kaže Petrillo. To može uzrokovati ili pogoršati stanja poput mjehurića, osipa, ekcema, dermatitisa i otvorenih rana (što zauzvrat čini vaša stopala osjetljivijima na infekcije).

Pogoršane alergije

Ako patite od alergija na okoliš, nošenje prljavih čarapa jedna je od najgorih stvari koje možete učiniti jer unosite alergene u svoje čarape i zatim ih pratite po cijeloj kući. “Prisutnost prljavštine, prašine ili alergena u čarapama može izazvati alergijske reakcije ili osjetljivost kože”, kaže Petrillo.

Neudobna stopala

Ova “nuspojava” je definitivno osobna. Neki ljudi ostaju u prljavim čarapama jer tvrde da su udobnije kada se nose u njima. Ali mnogi ljudi smatraju da su prljave čarape neudobne – svrbe, iritiraju i loše pristaju (mokra čarapa je rastegnuta čarapa) .

Koliko često trebate mijenjati čarape?

Jednom dnevno obično je dovoljno, kažu stručnjaci. No, dodaju, vaša učestalost mijenjanja čarapa uvelike ovisi o vašem tijelu (koliko se znojite tijekom prosječnog dana i vašoj osjetljivosti na infekcije) i vašoj aktivnosti (rad u klimatiziranom uredu razlikuje se od odlaska u teretanu) . “Ako radite bilo što što uzrokuje prekomjerno znojenje, možda ćete morati promijeniti čarape više od jednom dnevno kako biste održali čistoću i spriječili nelagodu”, kaže dr. Sung.

Ako su vam znojna stopala problem, dr. Sung preporučuje kupnju posebnih sportskih čarapa za upijanje vlage, dizajniranih da vaša stopala ostanu suha.

Je li u redu vratiti prljave čarape na čiste noge?

Što ako ste uskočili pod tuš u teretani s dobrom namjerom da se presvučete u čistu odjeću, ali kad otvorite torbu shvatite da ste zaboravili čarape? Ponovno nošenje znojnih, prljavih čarapa s vremena na vrijeme nije veliki problem, kaže dr. Sung, ali općenito se ne preporučuje ponovno navlačenje prljavih čarapa.

“Ponovno nošenje prljavih čarapa može pogoršati probleme sa stopalima i učiniti ih još gorima, povećavajući rizik od infekcija stopala ili iritacije kože”, objašnjava.

Je li loše spavati u čarapama?

Ljudi kojima su potrebna topla stopala za spavanje znaju koliko je teško pokušati ostati bez čarapa prije spavanja. Ali, je li štetno nositi isti par čarapa 24 sata bez prekida ili stopala moraju disati?

“Nošenje istog para čarapa 24 sata bez prekida može biti štetno, što dovodi do nakupljanja vlage, rasta bakterija i neugodnih mirisa”, kaže Petrillo. “Stopala trebaju disati, a produljena razdoblja nošenja čarapa bez odmora mogu ograničiti protok zraka i pridonijeti nelagodi i mogućim problemima povezanim sa stopalima.”

Da ne spominjemo rizik da vaše prljave čarape unesu vanjsku prljavštinu i klice u vaš čisti krevet, dodaje dr. Sung.

Možete odabrati da svojim stopalima date goli odušak u neko drugo vrijeme tijekom dana. Samo pazite da navučete nove, čiste čarape za drijemanje.

Kako imati sretna stopala?

Mijenjanje čarapa barem jednom dnevno – i više ako vam se stopala jako znoje ili su vam čarape prljave – samo je jedan korak do zdravih i sretnih stopala. Također biste trebali redovito prati noge sapunom i vodom, održavati ih suhima i nositi prozračne cipele koje dobro pristaju.

