Remy iz Ratatouillea
FOTO / Kupci zgroženi prizorom u trgovini: Nepozvani gost počastio se pecivima
U jednoj mađarskoj trgovini kupci su naišli na neočekivan prizor. Među pekarskim proizvodima ugledali su nepozvanog gosta koji se bez ustručavanja poslužio hranom namijenjenom prodaji. Nekima je prizor toliko zasmetao da su odustali od kupnje.
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Među pecivima se, naime, našao miš koji je mirno uživao u svojem obroku. Netko ga je fotografirao, a fotografija se ubrzo proširila društvenim mrežama. Dok je neke prizor miša zgrozio, drugi su u njemu prije svega pronašli povod za šalu, piše Metropolitan.
Brojni komentatori usporedili su ga s Remyjem, junakom animiranog filma Ratatouille, poznatim po svojem kuharskom talentu. Šalili su se da miš samo provjerava kvalitetu peciva i da bi ga trebalo ostaviti na miru kako bi obavio svoj posao.
Dok su se jedni na internetu šalili o provjeri kvalitete peciva, drugima takav prizor nije bio nimalo simpatičan. Pogled na miša među pecivima pokvario im je apetit. Miša je očito mnogo lakše promatrati na fotografiji nego pokraj peciva koje namjeravamo ponijeti kući.
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