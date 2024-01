Hrvatska nepravedno na listi? Najveće zamke za turiste koje nisu vrijedne truda, vremena ni novca

Podijeli :

Ilustracija/Emica Elvedji/Pixsell

Brusili ste se mjesecima da posjetite neku atrakciju, potrošili masu novca – i na kraju ustanovili da se ne radi ni o čemu posebnom ili, još gore, totalno ste se razočarali? Ako vam je poznat takav scenarij, onda, nažalost, dobro znate što je turistička zamka.

USA Today prije nekog vremena analizirao je više od 23,2 milijuna Google recenzija najpopularnijih turističkih atrakcija na svijetu kako bi utvrdio koje od njih slobodno možete i zaobići.

Najveća turistička zamka na svijetu

Prvo mjesto na popisu turističkih zamki odnio je Four Corners, točka na kojoj se sijeku četiri savezne države na jugozapadu SAD-a. Jedina točka u Sjedinjenim Američkim Državama koju dijele četiri države (Arizona, Colorado, Novi Meksiko i Utah) najveća je zamka, pokazuje istraživanje, nećete se puno bolje provesti ni u Muzeju vještica u Salemu (Massachusetts), a ni grad duhova Calico u Kaliforniji nije neka sreća.

Checkpoint Charlie u Berlinu, Livraria Lello u Portu i Moulin Rouge u Parizu također su visoko na popisu turističkih zamki. Plava laguna u Grindaviku na Islandu proglašena je najprecjenjenijom turističkom atrakcijom na svijetu, a tu su i Mala sirena u Danskoj, šuma bambusa Arashiyama u Japanu, fontana s kipom Manneken Pis u Belgiji i Hollywood Walk of Fame u Kaliforniji, piše Pun kufer.

Što smeta turistima u Hrvatskoj?

Kad je riječ o Hrvatskoj, i tu ima mjesta koja ne ispunjavaju očekivanja turista. Buzzfeed navodi da Dubrovnik nije vrijedan truda jer je Stari grad kaos skupih kafića i šume turističkih agencija, a ulicama je gotovo nemoguće prolaziti zbog suludih gužvi koje stvaraju putnici s kruzera. Istina je da Dubrovnik u špici sezone ima svojih mana, ali ne bismo se složili da se radi o zamci, tek o pogrešnom tajmingu planiranja putovanja. Pa ako ga još niste posjetili, učinite to kada nije pun turista.

Turisti se žale na brojne stvari, a od atrakcija koje su ih posebno razočarale izdvajamo nekoliko popularnijih kako biste ih možda zaobišli na nekom od vaših sljedećih putovanja ili ih ipak posjetili pa naučili na svojim greškama.

Manneken Pis, Bruxelles

Ovo je jedna od onih atrakcija koju ljudi idu vidjeti jer svi to rade, a kada se nađete ispred nje, postavljate si pitanje jeste li uopće na pravom mjestu i što vam je to trebalo. Najpoznatiji spomenik u Bruxellesu mala je statua dječaka koji piški – i to je sve. Odlučite li ga se odreći u korist belgijskog piva, nećete napraviti veliku pogrešku.

Slavna šuma bambusa

Internet je preplavljen nestvarno nabrijanim fotografijama bajkovite šume u zelenim i zlatnim nijansama, ali, nažalost, to nije iskustvo kakvo ćete doživjeti u Arashiyami, osim ako nemate jako razvijenu maštu. Smještena na rubu grada, oko pola sata od centra, šuma bambusa Arashiyama – ili Sagano, kako se još naziva, jedno je od mjesta koja turisti obvezno posjećuju u Kyotu. Prizori na fotografijama koji vraćaju u doba samuraja i gejši te odišu mirom i tišinom u stvarnosti su dosta drukčiji. Bez obzira na to što je šuma lijepa, zbog prevelikih očekivanja turisti se nerijetko razočaraju, pa joj ne daju odlične ocjene.

Mala sirena

Lijepa djevojka izlivena u bronci, s ljubavlju gleda u more na stijeni – kip Male sirene, inspiriran bajkom Hansa Christiana Andersena, jedna je od najposjećenijih atrakcija u Danskoj. Kip visok nešto više od metra može se naći na šetalištu Langelinie i dar je pivovare Carlsberg gradu Kopenhagenu. Iako lijep, tu otprilike priča staje, pa je i završio na listi najvećih turističkih zamki.

Španjolske stepenice, Rim

Jednu od najpoznatijih atrakcija u Rimu proslavila je Audrey Hepburn u filmu “Praznik u Rimu” scenom u kojoj jede sladoled na Španjolskim stepenicama ispod crkve Trinita dei Monti, a zahvaljujući filmu stepenice su stekle još veću, svjetsku slavu.

Riječ je o 135 stepenica koje povezuju Španjolski trg sa spomenutom crkvom, izgrađenih u prvoj polovici 18. stoljeća u baroknom stilu. Naziv španjolske dobile su jer su zapravo izgrađene kako bi povezivale španjolsku ambasadu i crkvu. Odlučite li ih vidjeti uživo, nemojte puno očekivati jer se radi o običnim stepenicama koje ne vode na neko posebno mjesto.

