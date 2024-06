Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara

Podijeli :

Popularna plaža smjestila se na sam jug Crne Gore.

Prekrasna, pješčana i duga čak 13 kilometara, ova ljepotica nosi vrlo logično ime – Velika plaža. Štoviše, najdulja je na Jadranu, piše Punkufer.

Smještena je u Ulcinju, a zbog svoje popularnosti stekla je i nadimak Ulcinjska Copacabana. Od grada je udaljena svega pet kilometara, pa ne čudi što se mnogima da protegnuti noge ili sjesti u auto samo kako bi na njoj proveli cijeli dan.

Za svoje mjesto pod suncem ne trebate se mnogo brinuti niti ostavljati ručnike preko noći – procjenjuje se da na Veliku plažu stane čak 150 tisuća kupača. A dodatan razlog da odaberete baš nju je i njezin pijesak, koji je bogat mineralima, pa mu mnogi pripisuju ljekovita svojstva.

Plaža je otvorena, no svi oni koji nisu fanovi “prženja” mogu uživati pod velikim suncobranima ili, još bolje, u hladu borove šume u zaleđu plaže. Osim kupanja i sunčanja, među najpopularnijim je aktivnostima i kitesurfing zbog ugodnih vjetrova koji ovdje pušu ljeti, a mjesta ima i za ronioce, odbojkaše, tenisače, rukometaše, one koji vole duge plićake, ali i one koji vole otplivati u dubine dalekog horizonta.

Cijelo područje zahvalno je za ljetovanje jer se ovdje osim nje nanizalo još dvadesetak plaža, pa je izbora napretek.

Inače, plaža i grad Ulcinj nalaze se nedaleko od ušća rijeke Bojane u Jadransko more. Bojana je prirodna granica Crne Gore i Albanije, pa već imate materijala i za izlete. Svega deset kilometara istočnije nalazi se albanska granica na kojoj je zaštićen močvarni krajolik, a četrdesetak kilometara sjevernije čeka vas predivno Skadarsko jezero. A na samoj rijeci Bojani možete posjetiti prelijepi otok zvan Ada Bojana.

