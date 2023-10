Jedite artičoke! Dat će vam masu dobrih stvari, a ovo je pet najboljih

Podijeli :

Jeste li znali da kada jedete artičoke zapravo jedete cvjetne pupoljke koji još nisu procvjetali? Artičoke su povrće u obliku češera koje je u sezoni u proljeće i jesen. Možete jesti lišće i srce artičoke, mesnati središnji dio biljke koji se nalazi u sredini, ispod slojeva listova.

Osim što su nevjerojatno ukusne i jednostavne za kuhanje, artičoke imaju mnoštvo zdravstvenih prednosti jer su prepune važnih hranjivih tvari, piše Real Simple.

Pune su vlakana

“Ako netko od mojih klijenata želi povećati unos vlakana, svakako bih preporučio artičoke”, kaže Ginger Hultin, registrirani dijetetičar i vlasnik Ginger Hultin Nutritiona i autor e-knjige Anti-Inflammatory Diet Meal Prep.

Artičoka srednje veličine sadrži oko 7 grama vlakana, što je gotovo 30 posto preporučene količine od 25 grama vlakana dnevno za zdrave odrasle žene (38 grama za muškarce).

Vlakna su važna za održavanje zdravlja crijeva i poboljšanje probavnih simptoma, kaže Krista Linares, registrirana dijetetičarka i vlasnica Nutrition con Sabor. Ona dodaje da vlakna također imaju dugoročne zdravstvene prednosti, poput poboljšanja razine kolesterola, smanjenja rizika od srčanih bolesti i dijabetesa.

Artičoke su posebno bogate vrstom vlakana koja se zove inulin, kaže Hultin, objašnjava da su to “vlakna koja se mogu fermentirati”. To znači da ga dobre crijevne bakterije lako razgrađuju i koriste kao izvor hrane. “Zauzvrat, crijevne bakterije stvaraju nusproizvode koji su korisni za ljudsko zdravlje, poput masnih kiselina kratkog lanca”, objašnjava Hultin. Masne kiseline kratkog lanca povezane su sa smanjenjem rizika od razvoja medicinskih stanja poput dijabetesa, bolesti srca i upalnih bolesti.

Bogate su kalijem

Artičoke su zdrav izvor kalija, a artičoka srenje veličine osigurava 18 posto preporučene količine od 2600 miligrama kalija za zdrave odrasle žene (474 miligrama).

“Kalij je jako važan za krvni tlak”, kaže Linares. “Ako imate visok krvni tlak, mnogi od nas prirodno misle da bi trebali smanjiti natrij, ali zapravo bismo trebali raditi na povećanju količine kalija.”

To je zato što vaši bubrezi čiste više natrija iz krvi kada u krvotok uđe kalij i tako snižavaju vaš krvni tlak.

Kalij je također vrsta elektrolita, kaže Hultin. Zahvaljujući kaliju, vaši živci mogu slati signale, a mišići i srce se mogu kontrahirati.

Dobar su izvor folata

Zdrave odrasle osobe trebaju 400 mikrograma DFE folata ili vitamina B9 dnevno. Srednja artičoka ima 61,2 mikrograma DFE folata, što je 15 posto preporučenog unosa u prehrani.

Vaše tijelo koristi folate za formiranje tkiva, DNK-a i crvenih krvnih zrnaca te za pomoć stanicama u dijeljenju. Ovaj vitamin je posebno važan za trudnice, koje trebaju unijeti 500 mikrograma DFE-a dnevno kako bi spriječile defekte neuralne cijevi kod rastućeg fetusa.

Imaju visok sadržaj magnezija

Srednja artičoka ima 24 posto preporučenog dnevnog unosa magnezija za zdrave odrasle žene.

Magnezij je potreban za dobar rad vaših živaca, mišića i srca, za proizvodnju energije, za dobru kontrolu šećera u krvi i krvnog tlaka te za formiranje proteina, DNK i kostiju.

Sadrže vitamin C i druge snažne antioksidanse

Artičoke vam pružaju antioksidanse koji pomažu smanjiti količinu reaktivnih vrsta kisika u tijelu. To su otpadni proizvodi koje stvara tijelo. Previše njih može rezultirati prekomjernom upalom, a dugotrajna prekomjerna upala može povećati rizik od brojnih bolesti.

Vitamin C je jedan od glavnih antioksidansa u artičokama. “Vitamin C pomaže mobilizirati stanice u imunološkom sustavu i pomaže tijelu da stvara kolagen za zdravlje kože i zacjeljivanje rana”, kaže Hultin. Jedna srednja artičoka daje vam 20 posto preporučenog dnevnog unosa vitamina C za zdrave odrasle žene.

