Klisović o Međimurje plinu: Sve je to malo, onako, čudno, ne znamo odakle dolazi plin

Podijeli :

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović (SDP) komentirao je u Novom danu s Mašenkom Vukadinović situaciju u kojoj se Grad našao nakon što je javno poduzeće Gradska plinara Zagreb Opskrba izgubilo natječaj za opskrbljivanje više od 290 tisuća zagrebačkih kućanstava plinom. Od 1. listopada taj posao će, kako stvari sada stoje, obavljati Međimurje plin.

Klisović kaže da ga je šokirala odluka HERA-e, ali i način na koji je proveden natječaj i uvjeti natječaja.

Tražit će, kaže, sastanak s koalicijskim partnerom Možemo! da utvrde što se točno dogodilo i je li u GZPO-u bilo nekog “šlamperaja”.

Iza Međimurje plina stoje Mađari? “Ne štitimo svoje interese ni na državnoj ni na gradskoj razini” Međimurje plin grijat će Zagrepčane. Gradonačelnica Čakovca: Ljuta sam, priča se zakomplicirala!

“Moram vidjeti je li to standardni natječaj. Jer dati posao, a ne tražiti garanciju da tvrtka ima plin ili bar pratnju banke, da će je financijski pratiti, da se ne utvrde kapaciteti te tvrtke… Sve je to malo, onako, čudno, ne znamo odakle dolazi plin. A ja kao čovjek vanjske i europske politike ne bih htio da plin, recimo, bude iz izvora koji su pod sankcijama EU-a. Pa da si ne napravimo veći problem nego što imamo. Građani ne moraju brinuti, GZP će im i dalje dostavljati plin, a u slučaju bilo kakvih žešćih turbulencija zakonski je regulirano da će HEP pokriti sve”, smiruje Klisović situaciju.

Na opasku kako se na slobodnom tržištu konkurenti imaju pravo natjecati i ponuditi povoljniju cijenu, Klisović odgovara: “Ako je regularno, u redu. Onda je to tržišna utakmica, ali hoćemo vidjeti da je Uprava GZPO-a radila kako treba… Budu li se svi uljuljkali, to ne funkcionira u tržišnoj ekonomiji.”

O tome hoće li biti otkaza i smjena zbog ovakvog razvoja situacije, Klisović kaže: “Ono što će biti SDP-ova glavna preokupacija je to što će biti s radnicima. Međimurje plin želi preuzeti dio radnika, to znači da nemaju vlastite radnike, nemaju kapacitet. Gradonačelnik kaže da će biti posla za njih unutar Holdinga. Ono što će SDP raditi je pratiti i paziti, kontrolirati gradonačelnika, da radnici ne postanu žrtve svog poslovodstva.”

Govoreći o poslovnom interesu Međimurje plina, i mogućem političkom kontekstu ove priče, Klisović kaže: “To je teško provjeriti jer svaka vrsta političkih igara, kriminala ili igara velikih energetskih igrača uvijek je dobro skrivena i ljudi znaju kako se to radi. Svakako ćemo to dobro proučiti. Indikativno je da vlasnici Međimurje plina, gradonačelnica Čakovca nema pojma da se tvrtka javlja na ovako velike poslove. Nekako mi se čini da gradska tvrtka mora obavijestiti gradonačelnika. Puno je nedorečenosti čudnih situacija koje navode na neke sumnje. Ali one su još uvijek samo sumnje. Ja ne funkcioniram na sistemu rekla-kazala i zato ćemo imati sastanak s gradonačelnikom. Dat ćemo mu koji dan da utvrdi što se zbivali i onda ćemo zajedničkom analizom vidjeti što i kako dalje. Ali građani neće ostati bez plina, mogu biti mirni.”

Dan Grada Zagreba

Na proslavu Dana Zagreba dolaze ove godine i predsjednik Republike i predsjednik Vlade. Priznat ćete, ne sasvim uobičajena slika posljednjih godina.

“Ovo je dobra poruka, prvi put u tri godine da dolaze zajedno. Jako smo sretni zbog toga”, kaže Klisović.

Tri godine mandata

Predsjednik Gradske skupštine komentirao je i tri godina mandata gradske vlasti.

“Najvećim uspjehom ocjenjujem ono što je bila najveća mana prethodne vlasti, a toga više nema. Korupcija je iskorijenjena i financije su konsolidirane. To je preuvjet da možete krenuti u razvojne projekte. I gradonačelnik je najavio cijeli niz projekata. … Građani će vidjeti da ova vlast i gradi nešto, a ne samo čisti ono što je ostavila prethodna”, zaključuje Klisović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.