Mostovka uzvraća “kandidatima s Pupovčeve liste”: Stat ćemo u obranu božićnih i uskrsnih priredbi u vrtićima i školama

Nakon što je nositelj Fair play liste 9 Valter Flego osudio prijedlog Petre Mandić iz Mosta za izdvajanje djece iz odgojno-obrazovnog sustava te školovanje kod kuće ili u vjerskim školama, ako se roditelji ne slažu s vrijednostima koje promovira školski sustav, ocijenivši ga opasnim i zlonamjernim, ponovno se oglasila Mandić.

U priopćenju kaže da su “kandidati s Pupovčeve liste za Europski parlament jako zamjerili Mostu to što smo stali u obranu božićnih i uskrsnih priredbi u vrtićima i školama te se jasno odredili prema zlu rodne ideologije koju se na mala vrata već neko vrijeme uvodi i u javni odgojno-obrazovni sustav”.

Mandić kaže i da, iako lista Milorada Pupovca i ostalih sebe naziva „Fair play“ listom, “njihova argumentacija nimalo nije u duhu fair playa zato što izmišljaju i podmeću ne bi li na tome politički profitirali”.

“Kao majka petero djece…”

“Kao majka petero djece, znam koliko je važno u svakoj raspravi staviti stvari na svoje mjesto pa bih to ovim putem željela učiniti.

Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Zagrebu u utorak 28. svibnja vrlo razumljivim jezikom objasnila sam zašto javni odgojno-obrazovni sustav mora uvažavati vrijednosti većeg dijela hrvatskog naroda i zašto je nedopustivo da se iz javnih škola izbacuje Dan kruha ili priredbe za svetog Nikolu kako to predlaže pravobraniteljica za djecu.

Mostovka kaže da bi djecu trebalo upisivati u vjerske škole. “To je opasno i zlonamjerno!”

Dopustimo li ideolozima i njihovim ekspoziturama da „čiste“ naše vrtiće i škole od svih elemenata kršćanske kulture koja je dio našeg identiteta, sve veći broj roditelja odlučit će se za alternativne metode odgoja i obrazovanja djece poput vjerskih škola, a sutra možda i homeschoolinga. To nije nešto što mi zagovaramo jer smatramo da roditelji sami trebaju donositi tu odluku, već nešto što vidimo kao logičnu posljedicu.

„Fair play“ lista igra ne-fer”

„Izdvajanje djece“, kako to naziva Pupovčeva pratnja s liste, već se u određenoj mjeri događa i to upravo zbog ignoriranja većinskih vrijednosti hrvatskog naroda i uvođenja rodne ideologije u škole. Mi smo ti koji to želimo zaustaviti, a ne dodatno potencirati, što je vrlo jasno iz onoga što smo poručili na tiskovnoj konferenciji. Zašto „Fair play“ lista igra ne-fer i otvoreno laže građane Hrvatske, to neka oni objasne biračima. Bojim se da netko tko svjesno iskrivljuje istinu u svrhu osobnog političkog probitka nije baš najbolji izbor za onoga tko će određivati kakav bi javni odgojno-obrazovni sustav trebao biti.

Petrov: Građani podržavaju inicijativu o povratku kršćanskim vrijednostima

Budući da daljnju eroziju javnog odgojno-obrazovnog sustava ne smatram poželjnom, dapače, uvjerenja sam da moramo obnoviti načeto povjerenje roditelja u sustav, to je razlog zašto sam uopće i govorila na tiskovnoj konferenciji o ovoj temi. Namjera Mosta i mene osobno upravo je suprotna od onoga što imputira pratnja Milorada Pupovca na listi za Europski parlament – mi želimo očuvanje javnog odgojno-obrazovnog sustava na onim temeljima na kojima je i nastao i pomagao odgajati hrvatsku djecu generacijama.

To znači da ćemo jasno stati u obranu božićnih, uskrsnih i ostalih priredbi tog tipa u javnim vrtićima i školama te nećemo dopustiti ni Miloradu Pupovcu, ni njegovim pratećim vokalima, ni pravobraniteljici za djecu da naše vrijednosti i našu kulturu nasilno izbacuju iz vrtića i škola”, navodi u svom priopćenju Petra Mandić, članica Predsjedništva Mosta.

