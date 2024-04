Jeftino sredstvo koje će vam pomoći da se riješite mrava

Podijeli :

Amit Talwar/ Unsplash/Ilustracija

S toplijim danima mi sve više izlazimo, ali istodobno razni kukci sve više ulaze u naše domove, a među njima su najčešći i najuporniji mravi. Problem s mravima je to što se nikada ne radi o samo jednom ili dva. Oni dolaze poput vojske i svaki pokušaj da ih se riješite pretvara se u dugotrajnu i bolnu, a često i bezuspješnu borbu s njima.

Kad počnu ulaziti u vaš dom, to znači da su u potrazi za hranom i vodom pa je izuzetno važno da sklonite hranu sa stolova i radnih površina u kuhinji, kao i svaki ostatak hrane i mrvice s podova. Ipak, kad ih uočite u svom domu, fanovi britanske influencerice Mrs Hinch predlažu jednu jeftinu stvar: posegnite za talkom ili dječjim puderom u prahu. Bilo koji dječji puder učinit će čuda u istjerivanju mrava iz vašeg doma i to s lakoćom. Puder tjera mrave tako što prekida njihov feromonski trag. Njihova koža upija puder, a on potom začepljuje njihove dišne putove, piše Živim.hr.

Njjeftinije i najučinkovitije sredstvo

Ovaj je trik izašao na vidjelo nakon što je jedna žena pratiteljima Mrs Hinch koji obožavaju čišćenje i spremanje postavila pitanje kako da se riješi mrava iz svoje kuće. Jedan ekspert za čišćenje joj je odgovorio da pospe puder u prahu po cijeloj kući tvrdeći da to odlično djeluje. I jedan drugi pratitelj je predložio isto rješenje dodavši da ga pospe i po kući i ispred nje te da ponovi postupak ako padne kiša, kao i nakon svakog čišćenja.

“Puder je najjeftinije i najučinkovitije sredstvo”, rekao je treći pratitelj, a Karen Beckham se složila s tim te potvrdila da puder u prahu uvijek djeluje. Još jedan pratitelj je potvrdio učinkovitost ove metode rekavši da ju je upravo isprobao. Posipao je puder preko praga ulaznih vrata, ostavio ga cijeli tjedan i, kako tvrdi, niti jedan mrav više nije ušao u kuću. Drugi stručnjaci za čišćenje među pratiteljima spomenute influencerice predložili su i drugačije metode poput ulja peperminta ili cimeta te bijeli vinski ocat.

“Nabavite bocu s raspršivačem, u nju stavite nekoliko kapi deterdženta za suđe i ulja peperminta te vodu. Poprskajte po podovima i bit će gotovi u sekundi”, rekla je jedna pratiteljica.

