Kada je najbolje popiti šalicu kave?

Ako je kava neizostavan dio vaše jutarnje rutine ili je koristite kada vam je potrebna dodatna koncentracija, možda je bolje odgoditi prvu šalicu za malo kasnije, savjetuje livestrong.

Najbolje vrijeme za prvu kavu

Sat vremena nakon buđenja

Kava sadrži kofein, a ovaj stimulans može povećati razine kortizola. Kortizol je glavni stresni hormon tijela te pomaže regulirati naš metabolizam, imunološki sustav i razinu šećera u krvi, između ostalih funkcija.

Naše razine kortizola prirodno rastu i dosežu vrhunac otprilike 30 do 45 minuta nakon buđenja, a budući da kortizol potiče naš metabolizam, to dovodi do veće energije i budnosti tijekom tog dijela dana.

Kako biste izbjegli veliki porast kortizola, prvu šalicu kave popijte otprilike sat vremena nakon što se probudite.

Prije tjelovježbe

Neki ljudi započinju dan s kavom, dok se drugi okreću njoj kad im je potrebna dodatna energija, kao prije vježbanja.

Učinci kave osjete se prilično brzo nakon konzumacije. Dakle, ako želite poboljšati trening, stručnjaci predlažu da popijete šalicu kave 30 minuta prije.

Konzumacija kave prije vježbanja pomaže prije i tijekom vježbanja, pružajući više energije, a pomaže i u fokusu i koordinaciji te smanjuje percepciju boli.

Nakon neprospavane noći

Kava može biti itekako korisna nakon neprospavane noći.