Iako ste zasigurno mislili da ne postoji šansa da ribež koristite krivo, možda biste trebali razmisliti još jednom. Naime, velike su šanse da zapravo to ne radite kako treba. Korisnica Twittera Bea Symons podijelila je video u kojemu pokazuje kako se ribež u stvari treba držati vodoravno, a ne uspravno, piše Mirror.

Ona tvrdi da je puno bolje ribež položiti vodoravno i sir potezati lijevo-desno umjesto gore-dolje. Usitnjeni komadići sira nakupljaju se unutar ribeža i onda ih vrlo elegantno možete rasporediti po jelu. Na ovaj način imate i veću kontrolu nad sirom, a i manje su šanse da ćete se porezati.

“Imam stvarno dosta godina i tek danas sam saznala da se to radi ovako i da je tako puno lakše. Osjećam se tako glupo”, našalila se Bea u videu, te dodala da je taj trik pronašla na Tastemade UK.

No, ona nije jedina koju je ovaj trik iznenadio. Njezina je objava dobila na desetke tisuća lajkova i komentara ljudi koji su oduševljeni idejom. Korisnici su joj brzo zahvalili na podijeljenom savjetu, te su neki i sami priznali kako nisu znali da se sir može ribati i na taj način.

Ok, I was today years old when I found out THIS is how a cheese grater is used !? I feel a fool pic.twitter.com/OwE0Cvm8ZO