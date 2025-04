Most, HSP i Republika predali koalicijsku listu za zagrebačku Gradsku skupštinu

Podijeli :

Marko Juric/PIXSELL

Stranke Most, Hrvatska stranka prava i stranka Republika u utorak su Gradskom izbornom povjerenstvu predali koalicijsku listu za zagrebačku Gradsku skupštinu, nositelj liste je Mostov Branimir Pervan, a njihova zajednička poveznica su im "kršćanska načela i konzervativizam".

“Predali smo našu koalicijsku listu ispred Mosta, Hrvatske stranke prava i stranke Republika. Koalicijska lista je široka i politička je umjetnost i umješnost pronaći konsenzus na širem dijelu spektra, a ne isključivo ga tražiti samo na jednom dijelu spektra. Presjekom naših tema te kroz teme koje nas više spajaju nego dijele tražit ćemo naš put u zagrebačku Gradsku skupštinu”, izjavio je Hini nositelj liste Branimir Pervan nakon što je listu predao Gradskom izbornom povjerenstvu.

Pervan je doktor tehničkih znanosti, viši asistent na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva, član je zagrebačke koordinacije Mosta i član Glavnog odbora Mosta.

Kaže da na listi imaju veliki broj kvalitetnih ljudi i doktora znanosti te da pokrivaju kompletan teritorij Zagreba, a vjeruju da će svojim kompetencijama uspješno pokriti sve teme i sudjelovati u radu Gradske skupštine.

Hrvatska stranka prava i stranka Republika participiraju na listi sa po 10 mjesta, a stranka Most sa 27 mjesta.

Pervan kaže kako im dosadašnji Mostov gradski zastupnik Marko Sladoljev sada na listi “čuva leđa”, simbolično je stao na zadnje mjesto čime je odlučio “prepustiti priču mlađim snagama” prije svega Mosta ,a onda i koalicijskih partnera.

A dosadašnji gradski zastupnik Mosta Lovro Marković nalazi se na petom mjestu na listi za zagrebačku Gradsku skupštinu.

Povjerenik Hrvatske stranke prava za Grad Zagreb Jozo Krajinović rekao je da su zajedničke poveznice tih triju stranaka “kršćanska načela i konzervativizam”.

Predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić rekao je da treba participirati u demokraciji, ako se misli išta promijeniti. “I sadašnja vlast ima određene stvari koje je napravila dobro, no, međutim, neke se stvari mogu napraviti puno bolje. U našem programu se vidi o čemu je riječ – tu je promet, jedan dio obrazovanja te sporta, a da ne spominjem one neriješene stvari do sada, poput smeća”, rekao je.

Gradskom izbornom povjerenstvo je listu za zagrebačku Gradsku skupštinu u utorak predala i koalicija stranaka Hoćemo pravedno i Pokret za modernu Hrvatsku.

Dragica Trumbetaš iz stranke Hoćemo pravedno Hini je izjavila da da se nadaju uspjehu.

