Koja je najprljavija stvar koju svakodnevno dodirujete? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Open AI / ChatGPT

Tijekom dana dodirujemo desetke, pa i stotine različitih predmeta, a pritom često ne razmišljamo o tome koliko se bakterija i drugih mikroorganizama nalazi na njihovim površinama. Iako bismo među najprljavijim predmetima vjerojatno naveli zahodske daske, kvake ili rukohvate u javnom prijevozu, jedan predmet koji gotovo stalno imamo uz sebe mogao bi biti znatno prljaviji.

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Riječ je o mobilnom telefonu, koji svakodnevno koristimo u najrazličitijim situacijama, često bez prethodnog pranja ruku.

Caitlin Mangan, voditeljica laboratorija u tvrtki Gillson Sciences, za Popular Science objašnjava da ljudi telefone nose gotovo posvuda, uključujući i toalet, te ih dodiruju tisućama puta dnevno, a da ih pritom rijetko čiste.

Prema podacima Instituta za zdravstvenu politiku i inovacije Sveučilišta u Michiganu, mobilni telefon može biti čak deset puta prljaviji od zahodske daske.

Istraživanje tvrtke Deloitte pokazalo je i da Amerikanci u prosjeku provjeravaju svoje telefone 47 puta dnevno.

Na telefonu se mogu nalaziti i bakterije fekalnog podrijetla

Koliko će neki predmet biti prljav ne ovisi samo o tome koliko ga ljudi dodiruje, nego i o učestalosti čišćenja.

Mangan ističe da rukohvat u javnom prijevozu koji se redovito dezinficira može imati manje mikroorganizama od mobitela koji se gotovo nikada ne čisti.

Na površinama telefona mogu se zadržavati stafilokoki i streptokoki, ali i bakterije fekalnog podrijetla, poput Escherichije coli i fekalnih enterokoka.

Neki od tih mikroorganizama mogu uzrokovati kožne infekcije, upale grla ili probavne tegobe, uključujući mučninu, povraćanje i proljev. Ipak, sama prisutnost bakterija na telefonu ne znači da će doći do infekcije.

Kako smanjiti rizik?

Stručnjaci preporučuju da mobilni telefon ne koristite na zahodu i ne odlažete ga na potencijalno onečišćene površine.

Također je dobro izbjegavati prislanjanje telefona uz lice i usta te ga redovito čistiti sredstvima prikladnima za uređaj, prema uputama proizvođača.

No najvažnija mjera zaštite i dalje je jednostavna: Redovito i temeljito pranje ruku, kojim se smanjuje prijenos mikroorganizama s jedne površine na drugu.