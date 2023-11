Koje je najbolje vrijeme za ručak? Evo što kažu nutricionisti

Podijeli :

Pexels

Vrijeme ručka trebalo bi biti prilika za dopunu energije i osvježenje - u nekim zemljama ljudi čak izlaze s radnog mjesta i vraćaju se kući kako bi se pridružili obitelji za stolom za večeru.

Uzimajući u obzir režim vašeg radnog dana, sastanke s kolegama u različitim vremenskim zonama ili trčanje okolo za obitelji, pronalaženje dobrog trenutka za ručak može biti izazovno.

Zašto nije dobro piti vodu tijekom obroka Zanemarena namirnica koja je fantastična za srce, krvni tlak, kolesterol Što izbjegavati jesti na prazan želudac, a što se preporuča?

Uz uvide iz istraživanja i stručnjaka za prehranu, evo i odgovora na pitanje kad je najbolje vrijeme za ručak, piše The Healthy.

Na najbolje vrijeme za ručak utječe raniji izbor u vašem danu

Određivanje najboljeg vremena za ručak počinje razumijevanjem važnosti doručka u vašoj dnevnoj rutini, kaže dijetetičarka Audra Wilson. Ona naglašava da je, bez obzira na to pokušavate li smršaviti ili samo želite osjećati više energije tijekom dana, doručak ključan za suzbijanje jake gladi i stabilizaciju vašeg raspoloženja tijekom dana. Doručak ubrzo nakon buđenja daje vam energiju i potiče zdravije prehrambene navike. Kako biste učinkovito premostili prazninu do ručka, bitno je izbjegavati grickanje nakon doručka.

Ta bi ideja mogla djelovati odbojno ako ste netko tko ne osjeća glad kada se probudi. Uvođenje malog doručka bogatog proteinima, kao što je cijelo jaje umućeno s bjelanjcima, voće preliveno jogurtom ili maslac od orašastih plodova i tost, može ponovno pokrenuti prirodne znakove gladi u vašem tijelu.

Najbolje vrijeme za ručak

U idealnom slučaju, trebali biste ručati četiri do pet sati nakon doručka kako biste održali stabilan šećer u krvi.

“Ako ste doručkovali u sedam ujutro, ciljajte na ručak između 11 ujutro i podneva”, objašnjava Wilson.

Ako vaš raspored zahtijeva kasniji ručak, mali, zdrav međuobrok može vas održati do tada. Idealni međuobroci kombiniraju proteine, ugljikohidrate i zdrave masti, poput jabuke sa šakom orašastih plodova ili povrća u kombinaciji s humusom. Proteini, masti i vlakna održavat će vaš sustav uravnoteženim kako biste spriječili osjećaj gladi do sljedećeg obroka.

Za glavno jelo za ručak, odlučite se za obroke bogate istim hranjivim tvarima kako biste odagnali glad do večere. Ručak bi mogao izgledati kao fina salata s malo proteina, zdjela kvinoje puna povrća ili tortilja od puretine i avokada. Sve to osigurava dobro zaokružen profil hranjivih tvari.

A ako se pitate o večeri, pokušajte slijediti isto pravilo – večerati četiri do pet sati nakon ručka. To pomaže u sprječavanju pretjerivanja u večernjim satima. Ako rana večera nije moguća, lagani, hranjivi popodnevni međuobrok može vam pomoći u obuzdavanju gladi do vremena za obrok. Neki stručnjaci kažu da vam osiguravanje da završite s jelom tri sata prije spavanja pomaže u postizanju zdrave težine i stabilnog šećera u krvi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Dobili ste poziv s nepoznatog broja? Ako vas pitaju ovo pitanje, odmah prekinite – u pitanju je prevara! Pokolj na Čuki 22