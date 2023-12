Koliko dugo bi trebao trajati seks? Evo što kaže stručnjakinja

Podijeli :

Pexels

Kad je u pitanju seks, nesigurnosti može biti mnogo. Možda se pitate izgledate li dobro goli, radite li ovaj pokret kako treba ili se krećete prebrzo, ili presporo.

Seks je intimaan i kada ste tako ranjivi s drugom osobom puno pitanja pada na pamet, uključujući najbolje vrijeme za seks, koliko često ga imati i koliko dugo treba trajati, piše The Healthy.

U kojim su godinama žene i muškarci najboljeg raspoloženja za seks? Istraživanje otkriva glavne razloge zašto ljudi lažiraju orgazam Ako se dovoljno seksate smanjujete rizik od depresije, srčanih problema i smanjenja mozga

Ipak, riječ “treba” može biti problematična. Korištenje ove fraze može dodati razinu srama i samokritičnosti. Zato seksualni terapeuti imaju puno toga za reći o tome koliko bi seks trebao trajati. Evo što žele da znate.

Kako se definira seks?

Odgovor na pitanje kada seks počinje i završava, može se razlikovati ovisno o tome koga pitate.

Na primjer, neki bi mogli reći da seks počinje kada postoji penetracija, dok bi drugi mogli reći da počinje tijekom predigre. Jedni možda osjećaju da seks završava orgazmom, ali drugi možda računaju i maženje. Ne postoji točan ili netočan odgovor.

Seksualna terapeutkinja Sari Cooper, utemeljiteljica Centra za ljubav i seks u New Yorku, kaže da općenito većina ljudi pomisli na riječ “seks” penetrativni seksualni čin koji završava s jednim ili dva partnera orgazam.

“Termin seks tu nije od pomoći, jer je najčešće usmjeren na hetero muškarce i možda ne uključuje seksualne scenarije koji ne uključuju orgazme”, kaže ona. “Mnoga istraživanja izostavljaju veliki raspon spolnih odnosa i ljudi koji se identificiraju s različitim orijentacijama.”

Kada radi s klijentima, Cooper koristi “seks” kao široki krovni pojam koji uključuje širok raspon erotskih i seksualnih radnji koje ne uključuju uvijek orgazme. To potiče ljude da se osjećaju sigurnije u svoje erotske želje.

Vrhunac nije kraj

Postoji inherentan problem s korištenjem orgazma kao cilja seksa.

Ako se trajanje seksa odnosi na orgazam jednog partnera, onda izostavlja vrijeme potrebno da drugi partner postigne orgazam, kaže Cooper. Razmislite o heteroseksualnim partnerima: muškarac i žena možda neće doživjeti orgazam u isto vrijeme.

Prema Cooperu, neke studije kažu da je prosječno vrijeme koje je ljudima s penisom potrebno da postignu orgazam vaginalnom penetracijom oko pet do šest minuta. A jedna od rijetkih studija koja je istraživala koliko je vremena potrebno ljudima s vaginom prije orgazma u erotskom scenariju otkrila je da je potrebno prosječno 13,4 minute.

Ne samo da je fokusiranje na vrijeme do vrhunca teško za muško-ženske partnere, nego također izostavlja one koji nikad ne dožive orgazam ili one koji ne mogu doživjeti orgazam pri svakom susretu, što nije neuobičajeno, kaže licencirana psihologinja Rachel Needle.

Koliko bi onda seks trebao trajati?

Konsenzus među seksualnim terapeutima je da ne postoji apsolutni ili standardni vremenski raspon.

Stavljanje naglaska na to koliko ste dugo imali seks zapravo koči fizičku intimnost, prema Braun-Harvey. “Fokusira se na standard koji dovodi do manje užitka i manje povezanosti sa samim sobom ili partnerom”, kaže.

Seksualna terapeutkinja Dulcinea Alex Pitagora kaže da bi to trebalo trajati onoliko dugo koliko obje strane pristaju i uživaju u seksu, a to može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Ovisno o nekolicini čimbenika, negdje između pet do 20 minuta je ono što većina smatra poželjnim, kaže Needle.

Različite preferencije

Ostali čimbenici koji igraju ulogu u trajanju seksa uključuju dob, seksualnu orijentaciju, seksualnu funkciju, medicinska stanja, seksualne ciljeve i kontekstualne čimbenike.

“Kanadska studija je, na primjer, otkrila da su ženski istospolni parovi prijavili mnogo dulje trajanje tijekom pojedinačnih seksualnih odnosa od muškaraca i žena u mješovitim ili muškim istospolnim vezama”, kaže Cooper.

Druga istraživanja o mješovitim spolnim parovima i klinička iskustva ukazuju na to da ženama treba više vremena da dožive seksualnu zasićenost u seksualnom scenariju, kaže Cooper.

Važno je upamtiti da je ono što ljudi žele i u čemu uživaju različito kada je riječ o svim stvarima vezanim uz fizičku intimnost, uključujući koliko dugo traje ili postižete orgazam ili ne.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Odrekao se 37 milijuna eura: Dobitak na lutriji dao u dobrotvorne svrhe, razlog slama srce Pokrovac: Anušić je dijete sa sela, razumije nas