Šeks za N1 komentirao prijavu Karoline Vidović Krišto: “To je njena izmišljotina. Laž, laž i laž!”

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto podnijela je Državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv pročelnika Savjetodavnog vijeća HDZ-a Vladimira Šeksa, bivšeg predsjednika Sabora, zbog prijetnji.

Ona je kazala da joj je Šeks prišao u restoranu te je vrijeđao i prijetio. “Uz osobne uvrede rekao mi je da je on “mnoge osobno ušutkao i ubio”. Na moje pitanje hvali li se time, odgovorio je da je “ponosan na njih”.”

Cijelu situaciju za N1 je komentirao i sam Šeks. “Zastupnica Karolina Vidović Krišto podnijela je protiv mene lažnu kaznenu priajvu, isto kao što je podnijela lažnu kaznenu prijavu 3.11. protiv mene i Mladena Bajića na konferenciji za tisak u Saboru gdje me je optužila da sam ja kao predsjednik Hrvatskog sabora ugrozio ustavni poredak jer sam pisao koncept krivične prijave 2005. godine protiv Glavaša.”

Vidović Krišto kazneno prijavila Šeksa za prijetnje: “Rekao mi je da je mnoge ušutkao i ubio…”

Šeks je iznio svoju stranu priču o tome što se točno dogodilo u restoranu, navodeći da nije prijetio zastupnici.

“Jučer popodne sam se zajedno sa svojim prijateljom i zastupnikom Josipom Šarićem vraćao s ručka. Josip Šarić je izašao i čekao taxi, ja sam naišao na Karolinu Vidović Krišto s kojom se on maloprije pozdravio i ona me je gledala bezobrazno, potcjenjivački tako da samo jo prišao i rekao ‘slušaj, zašto podnosiš te lažne prijave protiv mene, do boli lažne, klevetničke prijave. Ja ću se znati s time nositi i kao što sam mnoge ušutkao, tako ću i tebe ušutkati s tvojim lažima.’ I to je sve. Nikakve prijetnje ni bilo što drugo, a ne da sam ja rekao da sam ja osobno mnoge ušutkao i ubio i da sam na to ponosan. Ja sam samo rekao da sam mnoge ušutkao, ali ubio – to je njena izmišljotina. Pogledajte kaznenu prijavu koju je uputila protiv mene i Mladena Bajića pa ćete vidjeti o čemu se tu radi”, kazao je Šeks pa dodao:

“Drugo, ona laže kad piše u toj prijavi da je mene Josip Šarić odveo iz restorana, to je laž. Josip Šarić je dao već izjavu da je to laž. Sve njene izjave su laž, laž i laž.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Odrekao se 37 milijuna eura: Dobitak na Lotu dao u dobrotvorne svrhe, razlog slama srce Pokrovac: Anušić je dijete sa sela, razumije nas