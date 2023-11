Ako se dovoljno seksate smanjujete rizik od depresije, srčanih problema i smanjenja mozga

Podijeli :

Seks nije samo nešto zbog čega se osjećamo nevjerojatno; zapravo je nevjerojatno dobar za naše zdravlje.

Ovogodišnja studija pokazala je da muškarci koji češće ejakuliraju imaju manji rizik od raka prostate – točnije pet puta tjedno.

Ali postoji li doista zlatni standard kojem bismo trebali težiti?

Koliko puta je normalno?

Naravno, ‘normalno’ je malo širok pojam; naposljetku, ono što je normalno za jednu osobu može biti vrlo nenormalno za drugu.

Sun Health je proveo istraživanje prosincu 2022. koje je pokazalo a većina čitatelja (75 posto) ima seks manje od jednom tjedno – i većini je to sasvim u redu. Samo 20 posto ga ima jednom ili dva puta tjedno. Ljudi kažu da se više ne seksaju jer su umorni (27 posto), nemaju s kim (22 posto) ili nemaju vremena (19 posto).

Ti podaci podržavaju studiju iz 2017. koja se pojavila u Archives of Sexual Behavior koja je otkrila da prosječna odrasla osoba ima seks otprilike jednom tjedno. Najviše su se seksali oni u 20-ima (u prosjeku 80 puta godišnje), u usporedbi s onima u 60-ima (u prosjeku 20 puta godišnje).

Ljudi se općenito manje seksaju nego prije, rekli su voditelji istraživanja.

Druga studija objavljena u Social Psychological and Personality Science, koja je ispitivala preko 30 tisuća Amerikanaca tijekom 40 godina, otkrila je da je učestalost jednom tjedno zlatni standard za sreću.

Parovi koji su imali seks više od jednom tjedno nisu izjavili da su sretniji, a oni koji su imali seks manje od jednom tjedno izjavili su da se osjećaju manje ispunjeno.

No Samantha Marshall, seksualna edukatorica, smatra da postoji niz razloga zašto ne biste trebali uspoređivati, prenosi The Sun.

“Stvar u vezi s našim libidom je to što se on razlikuje od osobe do osobe. Menstrualni ciklusi, menopauza, lijekovi, stres, mentalno zdravlje, život općenito – sve te stvari mogu utjecati na našu želju za seksom”, objašnjava Marshall.

“Seksualna dobrobit ne znači imati dosljednu rutinu ili otkucavanje određenog broja puta kao da je to kao da imamo pet na dan. Radi se o tome da slušamo svoje tijelo i budemo svjesni kako seks i užitak utječu na naše blagostanje. To može značiti pružanje zadovoljstva sebi kada smo raspoloženi za to, ili priznanje kada nismo”, dodaje.

Bilo da ste sami ili s partnerom, postoji mnogo istraživanja koja sugeriraju da je redovito vrijeme za seks veliki faktor u dobrom zdravlju…

1) Poboljšava san

Želite se kvalitetno naspavati? Možda je seks upravo ono što vam treba prije spavanja.

Nedavno istraživanje Smile Makers pokazalo je da 77 posto žena koristi masturbaciju kao način da brže zaspi.

“Orgazmi mogu povećati razinu prolaktina, hormona koji čini da se osjećamo opušteno i zadovoljno – savršena situacija za dobar san”, kaže Marshall.

“Vrijedno je razmisliti o tome što doprinosi užitku jer je to daleko više od puke fizičke stimulacije. Stvaranje savršenog utočišta za seks i spavanje u spavaćoj sobi može nam pomoći da nakon orgazma utonemo u slatke snove.”

2) Povećava libido i intimnost

Opadanje seksualnog nagona? Osjećate li se kao da vi i vaš partner jednostavno nemate istu iskru? To je sasvim prirodno zbog užurbanih života, posla, djece i života općenito.

No, sam seks mogao bi biti odgovor na sve slabiji libido. “Oksitocin je hormon ‘ljubavi’ koji se aktivira senzualnim dodirom i može učiniti da se osjećamo povezanije i intimnije s našim partnerom, što zauzvrat može povećati naš seksualni libido”, poručuje Marshall.

Nastojte planirati redovito vrijeme nasamo sa svojom voljenom osobom kako biste pomogli održati iskru živom.

3) Potiče zdravlje mozga

Prema NHS-u, jedna od 11 osoba starijih od 65 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu pati od demencije, koja uzrokuje ekstremnu atrofiju ili smanjenje mozga.

No, seks bi, između ostalog, zapravo mogao pomoći u poboljšanju opće kognitivne sposobnosti jer potiče protok krvi u mozgu.

Istraživanje objavljeno u Journal of Sex Research pokazalo je da je za odrasle u dobi od 62 do 74 godine bolja seksualna kvaliteta povezana s boljim kognitivnim funkcioniranjem, dok je za one od 75 do 90 godina češći seks – barem jednom tjedno – povezan s boljim kognitivnim sposobnostima.

Marshall dodaje: “Posljednjih godina provedena su neka zanimljiva istraživanja o tome kako seks može poboljšati kognitivnu funkciju, a sve se opet svodi na one hormone zadovoljstva – posebno dopamin. Zapamtimo da seks nije samo partnerski, i kad smo stariji, još uvijek možemo iskoristiti dobrobiti masturbacije kako bismo dobili svoju dozu dopamina.”

4) Usrećuje

Primijetili ste da vam se raspoloženje naglo srozalo otkako je završilo ljeto i sve smo bliže zimi?

Vrijeme je da što češće budete zauzeti između plahti jer bi seks mogao biti sredstvo za podizanje raspoloženja.

“Mješavina hormona sreće (endorfina, dopamina i oksitocina) koji se oslobađaju tijekom seksa čini da se osjećamo dobro. Ovo također može poboljšati naše samopoštovanje i učiniti nas samopouzdanijima tijekom dana”, ukazuje Marshall.

5) Smanjuje rizik od raka prostate

Muškarci koji se često seksaju ili masturbiraju mogli bi imati manju vjerojatnost da će razviti rak prostate.

Američka studija iz 2016. pokazala je da su muškarci u dobi od 20 do 29 godina koji su klimaksirali pet puta tjedno imali oko trećinu manje šanse da obole od raka prostate od onih koji su klimaksirali samo četiri do sedam puta mjesečno. Studija je intervjuirala 32 tisuće muškaraca o njihovim navikama ejakulacije, a zatim ih je pratila kako bi se vidjelo je li im dijagnosticirana bolest.

6) Olakšava menstrualne grčeve

“Endorfini i kontrakcija mišića tijekom orgazma mogu ublažiti napetost i bol”, kaže Marshall.

Ne brinite zbog nereda, samo položite nekoliko ručnika na krevet.

7) Podržava zdravlje srca

Istraživanje objavljeno u Journal of Health and Social Behavior kaže da je “visoka učestalost seksa pozitivno povezana s kasnijim rizikom od kardiovaskularnih događaja kod muškaraca”, dok se čini da dobra seksualna kvaliteta štiti žene od kardiovaskularnog rizika u kasnijem životu.

Jedan od velikih razloga je to što se seks računa kao tjelesna aktivnost, a studije sugeriraju da je to ekvivalent blagoj do umjerenoj tjelesnoj aktivnosti, kao što je brzo hodanje. Osim toga, tijekom seksa rade naši mišići, zglobovi i tetive, čime vježbamo cijelo tijelo.

8) Ublažava stres

Prema istraživanju, jedna od 14 odraslih osoba osjeća stres svaki dan. No, redoviti seks i/ili masturbacija mogu biti tajno oslobađanje od stresa, i to besplatno!

“Kad smo pod stresom, naš mozak otpušta kortizol, kemikaliju koja uzrokuje porast krvnog tlaka. Kada doživimo orgazam, oslobađaju se endorfini koji smanjuju razinu kortizola”, ukazuje Marshall.

