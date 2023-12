Koliko kofeina je previše? Evo koliko šalica kave dnevno smijete popiti

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Većina, zapravo oko 75 posto ljudi, uživa u šalici kave ujutro. Neki od nas vole okus, drugi uživaju u ritualu, a trećima samo treba da se razbude. Za mnoge od nas to su sva tri.

Ranije ovog tjedna objavljena je vijest da roditelji 21-godišnje studentice Sarah Katz tuže lanac restorana Panera Bread. Katz je imala bolest srca koja se zove sindrom dugog QT intervala tipa 1, koji utječe na električni sustav koji kontrolira otkucaje srca. Umrla je, navodno, nakon što je popila kofeinsko piće ‘Charged Lemonade’.

Charged Lemonade sadrži 260 miligrama kofeina. Ali na Panerinoj web stranici, glavna referenca na sadržaj kofeina u piću kaže da je ekvivalentan onome u njihovoj tamno prženoj kavi i da je sam kofein “čist” (definiran kao kofein dobiven iz guarane ili ekstrakta zelene kave).

Vijest je ostavila mnoge u nedoumici (i zabrinutosti): Koliko je kofeina previše, posebno ako imate srčani problem?

Koja se količina kofeina općenito smatra sigurnom?

Za većinu ljudi koji nemaju srčanih problema, konzumacija kofeina smatra se sigurnom do određene točke. “Prema American Heart Association i US Food and Drug Administration, pokazalo se da su tri do četiri šalice kave dnevno sigurne za većinu ljudi i nisu povezane s štetnim učincima na kardiovaskularno zdravlje ili zdravlje općenito”, rekao je dr. James Udelson, šef kardiologije u medicinskom centru Tufts za Huff Post.

Ovisno o jačini vaše kave, tri do četiri šalice obično sadrže između 300 i 400 miligrama kofeina. Da biste dosegli tu razinu, vjerojatno biste morali popiti između 10 i 15 šalica zelenog čaja ili jedno ili dva energetska pića. Limenka Red Bulla od 250 mililitara, ima 80 grama kofeina, što je otprilike isto kao i šalica kave, ali druge marke mogu imati više ili manje.

Limenka Coca-Cole od 330 mililitara ima manje kofeina od šalice kave i više od šalice zelenog čaja, 34 miligrama. Dijetalna Cola ima više kofeina, s 46 miligrama po limenci od 330 mililitara.

“Općenito, gazirani sok s kofeinom i zeleni ili crni čaj sadržavali bi otprilike upola manje kofeina nego kava. Energetska pića (ili druga pića s dodatkom kofeina, kao u ovom slučaju [Charged Lemonade]) mogu imati do dvostruko više kofeina od šalice kave”, ističe Udelson.

Da Panerain ‘Charged Lemonade’ stavimo u kontekst, uobičajena veličina ima otprilike isto toliko kofeina kao dvije do tri šalice kave i oko 10 šalica zelenog čaja.

Koji su neki od znakova da ste popili previše kofeina?

Mnogi od nas su barem donekle upoznati s iskustvom spoznaje da smo pretjerali s kofeinom, osobito ako smo anksiozni tip. “Znakovi previše kofeina mogu uključivati ​​nesanicu, nervozu, lupanje srca, pretjerano znojenje, mučninu i glavobolju”, rekao je Udelson.

Postoje i dugoročni učinci pretjerivanja s kofeinom. “Kronična uporaba previše kofeina mogla bi biti povezana s kroničnim problemima spavanja, tjeskobom, kroničnim želučanim problemima, visokim krvnim tlakom i poremećajima srčanog ritma”, dodao je Udelson.

Ima i dobrih vijesti

Dok se čini da učinci kofeina variraju od dosadnih do opasnih po život, Udelson je ponovio da je za većinu ljudi umjerena konzumacija kofeina sasvim u redu. Zapravo, može biti koristan za zdravlje.

“Suvremene studije poput onih britanske BioBank pokazale su da umjerena konzumacija kave (dvije do četiri šalice dnevno) može biti povezana s nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti poput bolesti koronarnih arterija, zatajenja srca, moždanog udara i fibrilacije atrija”, rekao je. rekao je.

Tko zapravo treba paziti na unos kofeina?

Naravno, postoje neki ljudi koji moraju biti posebno oprezni s konzumacijom kofeina.

“Preporuča se da trudnice i dojilje ograniče kofein na ekvivalent od dvije do tri šalice kave dnevno”, rekao je Udelson. “Neki srčani problemi, kao što su određeni poremećaji srčanog ritma, mogu učiniti ljude osjetljivijima na štetne učinke kofeina na njihov problem ritma.”

Ako vam je zdravlje srca stabilno, a niste trudni ili dojite, pokušajte se ne brinuti previše o konzumaciji kofeina. Ali ako ste ikada zabrinuti kako bi vaše tijelo moglo reagirati na kofein, osobito ako primijetite stalne probleme poput nervoze ili nesanice, važno je da se posavjetujete sa svojim liječnikom.

