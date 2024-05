Možda bolje da ih izbjegavate: Ovih pet vrsta mesa mesari neće kupiti u trgovini

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Ako volite meso i želite kupiti sastojke za večeru, odlazak do mesnice ili hladnjaka u trgovini često je najprikladniji i najpovoljniji način da se opskrbite proteinima.

No, prema profesionalnim mesarima, kvaliteta mesa dostupna u trgovini mješovitom robom ili supermarketu često je ispod standarda koji ćete pronaći u mesnicama specijaliziranim za proizvode životinjskog podrijetla iz dobrih izvora.

“Glavna razlika između mesnice i trgovine mješovitom robom je pažnja posvećena detaljima koju mesnica pruža, počevši od davanja prednosti kvaliteti nabave nad cijenom”, rekao je Mike Saperstein, suvlasnik tvrtke Sunshine Provisions u južnoj Floridi. Kako prenosi Večernji, za sljedećih pet mesnih proizvoda, mesari vas pozivaju da se klonite supermarketa i trgovina i umjesto toga ih radije kupite u mesnici.

Mljevena govedina i perad

Budući da je mljeveno meso obično jeftinije od vrhunskih komada i obično se koristi za jela kao što su hamburgeri, mesne štruce i mesne okruglice (koja uključuju druge sastojke i nadjeve koji prikrivaju okus mesa), stručnjaci su rekli da je u redu kupiti ih u trgovinama mješovitom robom.

No mesar Luis Mata rekao je: “Proizvodi od mljevenog mesa, osobito mljevena govedina i piletina, artikli su koje bih izbjegavao kupovati u trgovinama. Većina ovih proizvoda dolazi prethodno samljevena iz velikih pogona za preradu mesa, gdje je rizik od kontaminacije znatno veći. Taj proces može ugroziti okus i kvalitetu mesa. Kvalitetni mesari najčešće sami melju meso i koriste vrhunske komade mesa.”

“Svježa” riba i plodovi mora

Osim ako ne kupujete u trgovini mješovitom robom koja je vrlo blizu vode, Rusty Bowers, vlasnik i glavni mesar Pine Street Marketa u Decaturu, Georgia, upozorava da vrijedi sumnjati u “svježinu” morskih plodova u trgovini.

“Moje opće pravilo je da ako se ne možete brzo voziti 20 minuta od plaže do te trgovine, plodove mora kupujte iz zamrzivača”, kaže. Rekao je i da je, ako posjet ribarnici nije opcija, bolja je kupnja smrznutih plodova mora jer se “većina smrznutih plodova mora (kao što je navedeno na etiketi) obrađuje i brzo zamrzava na brodu kako bi se očuvala njihova svježina ubrzo nakon što iz izvade mora.”

Odležana govedina

Odležana govedina omiljena je među mesojedima zbog svoje nježne teksture i snažnog okusa. Ali prema Richu Silvermanu, glavnom mesaru The Lambing Shed Farm Shop & Kitchen u Cheshireu u Engleskoj, supermarketi nemaju vremena ni opreme za odležavanje mesa na koristan način.

“Lokalni mesari imaju vremena i prostora za sušenje mesa tako da ga vješaju na kosti. Ovo je daleko bolji način starenja mesa i daje puno bolji okus proizvodu. U njemu ima puno manje vlage pa se bolje kuha. Ovo je isprobana i provjerena metoda koju već stoljećima rade mesari diljem svijeta,” objasnio je Silverman.

Trgovine mješovitom robom, međutim, svoju govedinu odležavaju koristeći “mokro odležavanje”. Silverman opisuje ovaj proces kao proces koji uključuje “meso koje je prethodno izrezano u pakiranju i potom odležalo u tom pakiranju.”

Mesni komadi “s kostima”

Komadi mesa koji se prodaju s kostima poslastica su za ukusno pirjanje, a ostatke kostiju možete koristiti za domaći temeljac. Međutim, Jerry Rempe, glavni mesar u Omaha Steaksu, spominje da meso s kostima dostupno u kutijama za meso u trgovinama “ima tendenciju da se ‘kiseli’ brže od proizvoda bez kostiju, ovisno o starosti mesa i načinu na koji su pohranjeni.”

Prisutnost kosti utječe na pH mesa, što može dovesti do “smrada, sluzave teksture, a ponekad i promjene boje”, rekao je. “Kiseli miris često dolazi od proizvodnje organskih kiselina od strane bakterija dok razgrađuju proteine ​​i masti u mesu.” Rempe je rekao da meso može postati kiselo za kosti “zbog količine zraka, enzima i drugih spojeva koji utječu na to ako se kost nalazi u dijelu trupa do kojeg se ne može brzo i učinkovito doći hlađenjem.”

Budući da se mesni komadi iz trgovine obično ne zamrzavaju brzo, sat počinje otkucavati za njihovu svježinu u trenutku kada su izrezani i pakirani. Kutije za meso u supermarketima nemaju točnu temperaturu, a zapakirano meso može tamo stajati više od jednog dana, pa su izgledi da će se kosti ukiseliti veći nego kod manjeg mesara koji svakodnevno mijenja meso.

Paštete, terine i meso organa

Rosangela Teodoro, vlasnica i mesarka Teodora’s Boucherie u Cohassetu u Massachusettsu, potiče kupce da razmotre posjet mesnici koja se specijalizirala za ove komade koje je teško pripremiti.

“Koristim specijaliziranu opremu i održavam meso na stalnoj temperaturi kako bih spriječila kvarenje. Zbog toga nikad ne bih kupila paštetu i terinu od mesara u trgovini jer im je potrebna specijalizirana oprema i stručnost da bi se pravilno pripremili,” rekla je Teodoro.

Kada je riječ o organima, izvršna kuharica Jeanne Oleksiak iz Herd Provisions Restaurant and Butcher Shop u Charlestonu, u Južnoj Karolini, također ističe da su “oni obično zamrznuti u trgovinama i nisu u velikoj potražnji, pa provedu puno vremena seleći se od zamrzivača do zamrzivača, pogotovo ako su na sniženju.” U zanatskoj mesnici veća je vjerojatnost da će organi biti svježe nabavljeni i pohranjeni u optimalnim uvjetima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Požutjelo rublje bit će bijelo već nakon prvog pranja: Dovoljno je staviti ovo u perilicu Ovaj grad ima najbolju demografsku sliku u Hrvatskoj. Gradonačelnik: “Nismo htjeli biti zagrebačka spavaonica”