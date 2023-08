Novo istraživanje o produktivnosti neće oduševiti one koji rade od kuće

Podijeli :

Istraživanje je provedeno nad uzorkom od 235 osoba - jedna grupa radila je od kuće, a druga iz ureda.

Različita ranije provedena istraživanja pokazala su brojne benefite rada od kuće.

Zaposlenici koji rade iz svoje dnevne ili spavaće sobe mogu duže spavati, ne gube vrijeme na putovanje do posla i natrag, a u pauzi od posla čak stignu napraviti ručak ili obaviti neke sitne kućne poslove.

Osim što je time njihov balans između privatnog i poslovnog života puno bolji jer imaju više vremena za privatne stvari, neka su istraživanja pokazala da su takvi zaposlenici jednako produktivni, a u nekim slučajevima i produktivniji od onih koji svoj posao obavljaju iz ureda, piše Zimo.

Jesu li oni koji rade od kuće zaista produktivniji od uredskih radnika odlučili su ispitati znanstvenici s MIT-a i Sveučilišta u Kaliforniji, a rezultati njihova istraživanja prilično su zanimljivi te u suprotnosti s onim o čemu smo do sada slušali.

Istraživanje je provedeno na 235 zaposlenika u Indiji koji su upisivali podatke u računala, a oni su bili podijeljeni u dvije grupe. Jedna grupa radila je iz ureda od devet ujutro do pet popodne, dok su oni iz druge grupe radili od kuće te su sami mogli odabrati vrijeme tijekom kojeg će raditi, no to je moralo biti puno radno vrijeme, jednako kao i osobama koje su radile iz ureda.

Rezultati tog eksperimenta pokazali su da su oni koji rade od kuće manje produktivniji za čak 18 posto u odnosu na zaposlenike iz ureda, a znanstvenici su tu produktivnost mjerili na temelju brzine tipkanja.

Također, istraživanje je pokazalo i kako će osobe koje su manje produktivne kada rade od kuće, češće odabrati mogućnosti takvog udaljenog rada. Razlog za to, objasnio je profesor s MIT-a David Atkin koji je sudjelovao u istraživanju, jest što takve osobe imaju veću potrebu biti kući, kako bi se brinuli o djeci ili slično, što je onda i uzrok njihove slabije produktivnosti.

Kao rješenje Atkin je spomenuo način rada kakav danas već prakticiraju brojne kompanije, a riječ je o hibridnom modelu. Dio vremena tijekom radnog tjedna zaposlenici provode radeći iz ureda, dok ostale dane rade od kuće.

Jedno prošlogodišnje Microsoftovo istraživanje pokazalo je kako šefovi u kompanijama smatraju kako radom od kuće pada produktivnost zaposlenika, a zanimljivi su i podaci istraživanja koje je pokazalo da zaposlenici često smatraju kako njihove kolege koji rade od kuće nisu dovoljno produktivni, dok za sebe kažu da su produktivniji kada rade udaljeno u odnosu na rad iz ureda.

