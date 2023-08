U utorak je Velika Gospa: Evo kako će raditi trgovine i trgovački lanci

Podijeli :

Matthias Böckel from Pixabay

Predstojeći blagdan Velike Gospe, koji se slavi 15. kolovoza, donosi posebno radno vrijeme za mnoge trgovine i trgovačke centre. U nastavku donosimo detalje o njihovom radnom vremenu.

Radno vrijeme trgovina

Lidl je obavijestio svoje kupce da neće raditi tijekom blagdana Velike Gospe.

Slično tome, i Kaufland će biti zatvoren i poziva kupce da unaprijed isplaniraju svoju kupovinu.

Plodine, Spar supermarketi i Interspar hipermarketi također će biti zatvoreni tog dana.

Neće raditi ni trgovine Studenca, a bit će zatvorene i trgovine Tommyja.

Konzum će također prilagoditi radno vrijeme svojih poslovnica za blagdan Velike Gospe. U obavijesti kupcima Konzum ističe da će većina njihovih prodavaonica biti zatvorena 15. kolovoza, osim nekoliko iznimaka sukladno Zakonu. Koje će prodavaonice Konzuma raditi na Veliku Gospu, možete provjeriti ovdje.

Bipa trgovine će na blagdan biti zatvorene.

Kako će raditi Mueller poslovnice, pogledajte ovdje.

Radno vrijeme šoping-centara

Što se tiče trgovačkih centara, Avenue Mall će tijekom blagdana Velike Gospe pružati samo određene usluge, a detalji su dostupni na njihovoj web-stranici.

Arena Centar također neće raditi, izuzev nekih trgovina. Radit će kino Cinestar Arena IMAX, Casino, Lorca bar, Living room, Leggiero (od 17 sati), McDonald’s, Koykan, Burger King i KFC (narudžbe za van). Detalje pogledajte ovdje.

City Center One West i Split bit će zatvoreni, dok će u City Center One Eastu biti dostupne određene usluge kao što su Cineplexx kino, Lex caffe, Burger King, KFC i Wettpunkt casino, s detaljima o radnom vremenu na njihovoj web-stranici. Supernova Garden Mall neće raditi na Veliku Gospu. Point Centar neće raditi na blagdan Velike Gospe, već će raditi samo ugostiteljski objekti na terasi Pointa i igraonica Friendly fire.

U Z Centru trgovine, FitStop bar, Chix Threading bar i Z House of Beauty tog datuma neće raditi. Kino, Hall of Game, MiniPolis, Adventure mini golf, automat klub, restorani, kafići radit će prema redovnom radnom vremenu. Milky palačinkarnica radit će od 15.00 do 22.00, a Hugo’s bar radit će od osam do 23.00. Detalje pročitajte na njihovoj stranici.

Tower Center Rijeka bit će također zatvoren.

Trgovine u Mall of Split neće raditi, dok će Cinestar kino, Twister dječja igraonica, Burger King i Submarine biti otvoreni.

