Odakle običaj da nekoga morate poljubiti u ponoć na Novu godinu?

Jeste li ikada razmišljali o tome zašto se ljudi poljube da bi dočekali novu godinu? Sve se svodi na to da novu godinu započnemo na pravi način.

Premda je točno podrijetlo novogodišnjeg poljupca nepoznato, običaj se često može pratiti do dva zimska festivala: Saturnalije u starom Rimu i Hogmanay, vikinška tradicija koja se još uvijek slavi na Novu godinu u Škotskoj.

Saturnalije su se održavale svake godine za vrijeme zimskog solsticija, a kako je to bila najveća zabava u godini, naravno uključivala je i javno opijanje. Nekako se taj dio pretvorio u (vjerojatno točnu) pretpostavku da je ljubljenje uključeno u to. Budući da su se Saturnalije održavale između 17. i 23. prosinca, stručnjaci vjeruju da je tako započeo novogodišnji poljubac.

Hogmanay tradicije, s druge strane, barem uključuju novogodišnji poljubac. Ali ovi su se poljupci dijelili kako bi se pozdravili stranci i prijatelji zajedno sa željama za sretnu novu godinu, piše Reader’s Digest.

Prema dr. Christini Fitzgerald, profesorici engleske književnosti na Sveučilištu u Toledu, jedan od najranijih književnih spomena novogodišnjeg poljupca (ako ne i prvi) seže u srednji vijek: konkretno, Sir Gawain i Zeleni vitez. Jedan se odlomak odvija na Novu godinu i odnosi se na blagdansku igru ​​u kojoj dame koje izgube moraju nešto dati muškarcima. U međuvremenu, muški pobjednici se “ne ljute” zbog ovog pravila – što je “ironično podcjenjivanje”, kaže Fitzgerald. “Svako blještavo izdanje i komentar koji sam o ovome vidjela pretpostavlja da je ‘nešto’ poljubac,” dodaje ona.

Zašto se ljudi danas ljube na Novu godinu?

Osim slijeđenja običaja mutnog porijekla, koji je razlog da se nekome pokloni novogodišnji poljubac? Ovaj poljubac dio je i engleskog i njemačkog folklora, koji “pokazuje da s kim god je osoba u ponoć nagovještava kakvu će sreću imati ostatak godine”, kaže Daniel Compora, izvanredni profesor engleskog jezika i književnost na Sveučilištu u Toledu, gdje predaje kolegije o folkloru.

Spada li novogodišnji poljubac u kategoriju “tradicije” ili “praznovjerja” ovisi o gledištu onih koji se ljube.

“Praznovjerja obično podrazumijevaju neki element uzroka i posljedice. Kad bi ljudi doista vjerovali da ljubljenje nekoga može spriječiti godinu dana usamljenosti, to bi predstavljalo praznovjerje”, rekao je Compora.

No, kaže on, u modernijim bi se vremenima novogodišnji poljubac najtočnije smatrao tradicijom, s obzirom na to da se radi o običaju koji se “prenosi generacijama i široko prakticira unutar društva”, a ne o vjerovanju da će jedna radnja rezultirati drugom. “Posve iskreno, zvuči kao izgovor za ljubljenje ljudi koji vam inače to možda ne bi dopustili”, dodaje Compora.

