Ovo nije grad svjetlosti: Kopija Pariza koja je izgrađena 10 tisuća kilometara dalje

Pogledate li panoramu Tianduchenga ne možete, a da ne opazite građevinu koja neodoljivo podsjeća na Eiffleov toranj.

Za razliku od pariškog tornja koji se izdiže na 330 metara, kineska verzija je napravljena tako da zauzima trećinu originala, a visoka je tek 108 metara. To je 52 metara niže nego najviša kopija Eiffelova tornja na svijetu, a koja se nalazi ispred hotela Paris Las Vegas u Las Vegasu, piše Punkufer.

Ovo nije jedina sličnost koju Tianducheng dijeli s glavnim gradom Francuske. To kinesko naselje u okrugu Linping u provinciji Zhejiang na istoku Kine počelo se graditi 2007. godine s namjerom da dočara stil Pariza.

Oko tridesetak četvornih kilometara prostora izgrađeno je na način da oponaša parišku arhitekturu i krajolik. U Tianduchengu ćete naći Slavoluk pobjede, Champs Elysees, fontanu iz Luksemubrškog parka i brojne građevine napravljene u francuskom neoklasičnom stilu.

Francuski šik je trebao privući Kineze te ih inspirirati da kupe nekretnine i započnu život u Tianduchengu. No to se isprva nije dogodilo. U početku su tek rijetki bili spremni na taj potez. Do 2013. godine u naselju je živjelo tek oko dvije tisuće ljudi zbog čega su ga mnogi prozvali gradom duhova.

No ove brojke su znatno premašene u posljednjih deset godina, u što se uvjerila i ekipa YouTube kanala Yes, Theory. Otputovali su Kinu pod premisom da istraže grad duhova u Kini koji izgleda kao Pariz, no iznenadili su se kada su u njega stigli.

Iako su ulice Tianduchenga u jutarnjim satima bile apokaliptično prazne, do večeri su vrvjele dobro raspoloženim Kinezima.

Što je ekipa Yes, Theoryja sve doživjela u malom kineskom Parizu i kako on danas izgleda, pogledajte u njihovom videu.

