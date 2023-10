Ovo voće ima 50 puta više C vitamina od limuna i naranči i sezona mu upravo počinje

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Limuni i naranče prvo su što svima padne napamet kad smo u potrazi za dobrim izvorom vitamina C. No, šipak je onaj koji osvaja pehar u ovoj kategoriji. Vitamina C ima čak 50 puta više nego u naranči ili limunu.

Ovaj crveni dragulj prava je riznica zdravlja i vitaminska bomba. Idealno vrijeme za berbu šipka je između rujna i studenog. Plod šipka može se koristiti svjež, prerađen ili osušen.

Ne gubi vitamine

Samo 100 grama šipka ima 426 mg C vitamina. Preporučena dnevna količina za žene je 75 mg, a za muškarce 90 mg, no to zadovoljava samo minimalne potrebe. Znanstvenici smatraju kako osobama prosječne tjelesne aktivnosti i težine treba do 200 mg dnevno, osim u slučajevima pojačanog tjelesnog napora ili stresa kada količinu povećavamo za 50 posto.

Bitno je naglasiti kako je šipak jedna od rijetkih biljaka koje za vrijeme kuhanja ne gubi nutritivna svojstva, vitamine i minerale. Naime, poznato je da se limun ne smije staviti u vrući čaj jer gubi vitamin C. Kod šipka to nije slučaj. A ta činjenica uvelike pridonosi njegovoj ljekovitosti obzirom na to da ga konzumiramo u obliku čajeva, marmelada, kompota, likera, sirupa…

Zdravstvene dobrobiti

Istraživanja su otkrila da sok od šipka ima veće protuupalno djelovanje na organizam od crnog vina ili zelenog čaja, piše Ordinacija.hr.

Pet dobrobiti nara – jesensko voće puno antioksidansa Mučite se s čišćenjem mrlja iz zahoda? Isprovajte ovaj proizvod iz kuhinje

Osim vitamina C sadrži i vitamine A, D, E, masne kiseline te antioksidant flavonoid. Antioksidanse je važno unositi u organizam jer ti spojevi pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, smanjuju oštećenja stanica i brane nas od bolesti.

Impresivan sadržaj vlakana utječe na zdravlje crijeva, kao i polifenoli kojima također obiluje.

Polifenoli mogu djelovati kao prebiotici koji hrane dobre mikrobe. Mogu poboljšati crijevnu sluznicu i smanjiti upalu koja uzrokuje bolesti. Povećanjem broja korisnih mikroba, smanjuje se i količina onih štetnih, objašnjava dijetetičarka Kim Kulp.

Od minerala bogat je kalijem, kao i željezom, magnezijem te fosforom.

Pomaže radu srca

Šipak je odličan za zdravlje kardiovaskularnog sustava. Osim što povećava dobar kolesterol i snižava loš, djeluje i na regulaciju krvnog tlaka. Pijenje soka od šipka može poboljšati protok krvi i smanjiti anginu.

Koje su nuspojave pretjeranog unosa vitamina C?

Smatra se da poboljšava zdravlje arterija sprječavanjem nakupljanja plaka te može pomoći popraviti stanje kod ateroskleroze. Također regulira razinu šećera u krvi pa ga je dobro jesti za doručak.

Sportaši imaju posebno koristi od ovog voća jer sok od šipka pomaže u oporavku nakon treninga. Također može pomoći u poboljšanju bioraspoloživosti dušikovog oksida, što pomaže tijelu da dobije hranjive tvari potrebne za vježbanje, slažu se sportski dijetetičari.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Bomba iz USKOK-a: Nogometni menadžer priznao da je s Mamićem sastavljao ugovore za izvlačenje novca iz Dinama Milanović: Neću šutjeti, nemamo komplekse, nismo potomci nacista