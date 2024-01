Pampas trava: Uzgoj, održavanje i cijena biljke koja će uljepšati svako dvorište

Podijeli :

Unsplash/Annie Spratt

Pampas trava obično se odnosi na vrstu trave koja raste na prostranim travnatim ravnicama koje se nalaze uglavnom u Argentini i Urugvaju, ali i u drugim dijelovima Južne Amerike. Sve popularnija je i u Hrvatskoj gdje se koristi kao ukras u dvorištima i vrtovima, pa i u buketima.

Ukupno postoji preko 12.000 vrsta biljaka koje spadaju u istu porodicu kao pampas trava. To su trava, kukuruz, pšenica, ječam, proso i druge. Ova trava brzo raste i u samo kratkom periodu može doseći velike visine i širine. U prosjeku raste na visinu od oko dva do tri metra, a široka je ukupno oko dva metra.

Kako izgleda pampas trava?

Pampas trava, poznata pod nazivom Cortaderia selloana je visoka i impozantna biljka iz porodice trava. Na dnu pampas trave se nalazi travnati busen koji može narasti do 80 centimetara, a listovi su joj dugi i uski svjetlo do maslinasto zelene boje.

Na vrhu pampas trave su cvjetovi koji su složeni u metlice, a boja pampas trave može biti roza, siva ili bijela.

Cvjetovi su vidljivi krajem ljeta, obično u rujnu i listopadu. Cvjetovi pampas trave su iznimno dekorativni i često se koriste za uređenje prostora jer u suhom obliku mogu trajati nekoliko mjeseci u dobrim uvjetima.

Odličan su dodatak buketima kojima daju puninu i osjećaj rane jeseni.

Uzgoj i održavanje pampas trave

U Hrvatskoj se pampas trava može uzgajati u određenim uvjetima, ali važno je uzeti u obzir klimatske uvjete i potrebe ove biljke.

S obzirom na to da je prvotno stanište pampas trave Južna Amerika, za uzgoj joj je potrebno takvo okruženje i zemlja.

Uzgoj pampas trave obično zahtijeva dobro drenirano tlo i sunčano okruženje. Ona preferira toplu klimu i plodno tlo, a dobro podnosi i voli sunce. Važno je napomenuti da je ova biljka izvorno prilagođena južnoameričkoj tropskoj i suptropskoj klimi, a u uvjetima hladnije klime može biti izazovnija za uzgoj.

Sadnja pampas trave

Sjeme se može saditi izravno u tlo ili početkom proljeća u unaprijed pripremljene prostore sadnice.

Kod sadnje pampas trave pripazite da ostavite dovoljno prostora između pojedinih biljaka, gotovo dva metra, kako bi se osigurala dobra ventilacija. Pampas trava može narasti prilično visoko i raširiti se, a bolje će rasti ako ima više mjesta.

Ako je tlo u koje je sadite teško i nabijeno, dodajte malo šljunka i razmrvljenje cigle da bi se stvorio drenažni sloj. U suprotnom može doći do nakupljanja vlage oko korijena što može dovesti do truljenja.

Koliko zalijevati pampas?

Nakon sadnje, ova trava zahtijeva redovito zalijevanje dok ne ukorijeni i postane otporna na sušu. Međutim, zalijevanje pampas trave tijekom ljeta treba biti obilno jer je to vrijeme manje vlažnosti.

U hladnijim mjesecima se preporučuje pokrivanje biljke suhim lišćem jer je dosta osjetljiva na niske temperature. Prije hladnijih mjeseci bi bilo dobro povezati listove i prekriti korijen slojem malča kako bi osigurali da preživi zimu. Zaštitu za korijen možete maknuti na proljeće.

Pampas travu držite na sunčanom dijelu vrta ili dvorišta tako da bude zaštićeno od vjetra. Pronađite lokaciju koja prima najmanje šest sati sunčeve svjetlosti dnevno. Zemlja neka uvijek bude blago vlažna, hranjiva i drenirana. Osigurajte dobro drenirano tlo jer pampas trava ne podnosi stajaću vodu.

Dodavanje pijeska ili šljunka u tlo može poboljšati drenažu.

Razmnožavanje pampas trave

Ako želite razmnožavati pampas travu da je imate više ili je želite podijeliti, to možete sjemenom ili dijeljenjem busena. Sjeme se sije od kraja zime do lipnja.

Busen se dijeli na proljeće, ali radite to tek kada biljka ima najmanje pet godina. U suprotnom bi se biljka mogla oštetiti.

Patuljasta pampas trava

Osim visoke pampas trave koja može narasti do dva metra u visinu, postoji i patuljasta pampas trava koja raste maksimalno do metar i pol, a u širini je velika tek do 50 centimetara. Kao i bazna vrsta, voli sunčano, ali polusjenovito mjesto, no bilo bi dobro maknuti je s vjetra.

Potrebno joj je drenirano tlo, no niti kod ove biljke nema potrebe za pretjeranom pažnjom kad se trava primi. Idealna je za uzgoj u manjim vrtovima jer daje odličan izgled, a ne uzima previše prostora.

Cvjetovi se pojavljuju krajem ljeta, odnosno, između rujna i listopada. Cvjetovi su bijeli i dugi oko 20 centimetara. Cvjetovi pampas trave su aktivni oko osam tjedana.

Cijena i gdje kupiti pampas travu?

Pampas trava je popularna u dekorativnom vrtlarstvu zbog svojih impresivnih cvjetova. Često se koristi za stvaranje lijepog vizualnog efekta u vrtovima i okolišima, posebno u suhim i toplim klimama gdje ostale vrste trave možda nisu tako uspješne.

Njezini pernati cvatovi pružaju mekan i elegantan izgled, čineći je poželjnim dodatkom u uređenju. Nerijetko se koristi pampas trava za vjenčanja i uređenje sala jer ima elegantan i nježan izgled. Pampas trava je postala vizualni simbol suvremenog, prirodnog stila i estetike u uređenju prostora.

S porastom potražnje, pampas trava postala je dostupnija na tržištu. Rasadnici i vrtni centri često nude različite vrste pampas trave.

Cijena pampas trave varira ovisno o veličini busena koji kupujete. Iznosi mogu varirati od pet do 15 i više eura. Kupiti se može i odrezani busen za dekoriranje. Cijena busena pampas trave duljine od oko 20 centimetara je oko četiri do 10 eura.

