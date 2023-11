Pet besmislenih financijskih savjeta u koje većina ljudi vjeruje

Podijeli :

Image by Michal Jarmoluk from Pixabay / Ilustracija

U sve digitalnijem svijetu financijski savjeti su besplatni i obilni. Od influencera do financijskih stručnjaka na Instagramu, svi savjetuju druge kako upravljati novcem i izgraditi bogatstvo. Međutim, financijski savjeti nisu univerzalni i nisu jednaki. Postoje neki mitovi u vezi s financijskom osviještenošću koji mogu zavesti pojedince na krivi put i stoga ih je potrebno razotkriti.

Prvi mit – Trebali biste imati vlastitu kuću

Uobičajena zabluda je da je kupnja kuće ili posjedovanje vlastite kuće mudra financijska odluka. Neće osigurati samo vas nego i vašu djecu, a kuću treba kupiti do 28. godine. Sada, iako je biti vlasnik kuće solidna investicija, nije prikladno za svakoga i nije uvijek pravo vrijeme za kupnju nekretnine. U određenim okolnostima iznajmljivanje može imati više smisla, osobito kada znate da ćete se morati često seliti ili kada su cijene stanova prenapuhane. Mudro je odvagnuti troškove ulaganja u nekretninu. Morat ćete platiti naknade za održavanje, porez na imovinu, uložiti u novi namještaj i još mnogo toga. Iznajmljivanje može, u ovim uvjetima, ponuditi fleksibilnost, omogućujući vam da svoj novac uložite negdje drugdje, piše Times of India.

Drugi mit – Svaki dug je loš dug

Ljudi vjeruju da su svi oblici duga negativni za njihovo financijsko zdravlje i da mogu dovesti do neispunjavanja obveza u budućnosti. Sada, iako prekomjerni dug može biti štetan, ne treba svaki dug smatrati istim. Studentski zajmovi, na primjer, mogu se smatrati “dobrim” dugom jer mogu dovesti do akumulacije imovine ili povećanja potencijala zarade. Zapravo, mnogi ljudi, prije nego što se pridruže IIM-u i drugim takvim vrhunskim institucijama, namjerno uzimaju zajam od banke. „Loš” dug, s druge strane, obično se odnosi na dug s visokom kamatom na kreditnoj kartici ili zajmove koji se koriste za nebitne troškove koji se obično koriste za slobodno vrijeme ili nevažne zadatke.

Treći mit – Ulaganje u dionice je rizična stvar

Slušajući druge neki ljudi u potpunosti počnu izbjegavati ulaganje na burzi. Oni to doživljavaju kao inherentno riskantno jer je ‘jedan od njihovih rođaka’ izgubio novac na burzi. Dok dionice mogu biti nestabilne, pogrešno je mišljenje da su sva ulaganja u dionice rizična. Naprotiv, ako ulažete u dionice nakon odgovarajućeg istraživanja i financijskih savjeta, dionice mogu biti bitan dio vašeg portfelja koji vam dugoročno može pomoći u financijskom rastu.

Četvrti mit – Kreditne kartice su veliki rizik​

Mnogi ljudi odbijaju koristiti kreditne kartice ili ih čak pokupiti jer vjeruju da kreditne kartice mogu dovesti do financijske propasti. Iako je istina da će neodgovorno korištenje dovesti do financijskih problema i gomilanja dugova, njihovo potpuno izbjegavanje nije baš praktičan pristup. Zapravo, kreditne kartice nude pogodnosti, nagrade, popuste i mogu pomoći u izgradnji pozitivnog kreditnog rezultata ako se koriste odgovorno i plaćaju na vrijeme.

Peti mit – Veliki prihodi znače siguran uspjeh​

Zarađivanje visokog prihoda ne osigurava automatski financijski uspjeh. Zapravo, ovo se razlikuje od osobe do osobe. Iako će znatan prihod zasigurno olakšati postizanje financijskih ciljeva, on ne jamči prosperitet ako se ne nauči mudro upravljati svojim financijama. Bez dobrog znanja, ljudi s visokim primanjima mogu upasti u zamku prekomjernog trošenja i dugova te na kraju neće uspjeti štedjeti za budućnost. Stoga se financijski uspjeh više odnosi na to kako upravljate i štedite svoj novac nego na iznos koji zaradite.

