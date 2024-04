Nove Vlade još nema na vidiku: Petrov poslao poruku Vučemilović, oglasio se i Raspudić

Podijeli :

Saborske većine, a samim time ni nove Vlade još uvijek nema na vidiku. U ovom trenutku svi čekaju potez Domovinskog pokreta koji u ponedjeljak nastavlja pregovore i s HDZ-om i sa SDP-om.

Pogled Vesne Vučemilović očito je drukčiji od onog njezinih predizbornih partnera iz Mosta. Razljutila ju je mogućnost da stvore anti-HDZ blok u Saboru s lijevim strankama.

“Ne dopuštam nikome da izborne gubitnike pokuša pretvoriti u izborne pobjednike. Ne dopuštam nikome da u moje ime sklapa protuprirodne saveze koji predstavljaju izdaju birača. Ne dopuštam nikome da me zbog takvog stava proglašava žetonom ili izdajnikom. Nikad, ali baš nikad neću dati svoj glas za bilo kakav savez sa SDP-om i Možemo”, poručila je Vučemilović.

Vučemilović je bila suzdržana kada je njezina stranka u subotu izglasala odluku da neće s HDZ-om. Zato što takvu odluku smatra suvišnom jer ih nitko službeno nije ni zvao u pregovore, a nije se raspravljalo o drugim scenarijima, objašnjava Vučemilović koja ne potvrđuje niti demantira informacije da je već razgovarala dva puta s HDZ-om.

“Vučemilović može biti mirna…”

Na njezine riječi reagirao je predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček: “Svi ostali su bili protiv stvaranja većine HDZ-a, DP-a i SDSS-a, a što će biti dalje, morate pitati kolegicu Vučemilović. Statut stranke je jasan – tko se bude ponašao suprotno odlukama Predsjedništva, sam će sebe izbaciti iz stranke.”

Iz Mosta, predizbornog partnera Suverenista, poslali su joj poruku. “Ona jako dobro zna da niti ja niti bilo tko iz Mosta nikada nije digao ruku u Saboru za bilo kakve lijeve, anacionalne politike, nismo to radili do sada, nećemo to raditi niti u budućnosti tako da može biti mirna”, istaknuo je Božo Petrov.

Oglasio se i Miro Bulj: “Ja znam kakav sam ja. Što ću ja misliti o Vesni Vučemilović, zna se što je govorila u kampanji, lako je provjerljivo, zna se što je govorio DP i sve je kristalno jasno ili se dogovoriti ili ići na izbore.”

I dok se čeka razvoj situacije s Vučemilović, s te liste Mosta i Suverenista otišli su Raspudići, no oni su i dalje čvrsto kod svoga NE HDZ-u i spremni su na široko saborsko okupljanje protiv te stranke.

Nezavisni zastupnik Nino Raspudić rekao je da im nije nevažno tko je predsjednik Sabora, “ali ajmo najprije vidjeti može li se sjesti za stol i može li se taj širi dogovor postići”.

DP u ponedjeljak s HDZ-om i SDP-om

Sve ovisi o Domovinskom pokretu koji u ponedjeljak prvo za stol po drugi put sjeda s Rijekama pravde koje žele anti-HDZ konstituiranje Sabora i promjenu nekih iakona. Iako u SDP-u kažu da je logično da predsjednik Sabora u tom scenariju bude iz njihovih redova, neki članovi te koalicije spremni su čak i na Mostovu ideju.

Dalija Orešković je rekla: “U duhu toga što sada govorimo o nacionalnim prioritetima, a to je da se pokušamo dogovoriti oko nekoliko ključnih reformi, oslobađanja pravosuđa pa do popravljanja kroja izbornih jedinica, ako su nam to točke okupljanja, onda bi mi takav prijedlog Mosta, da predsjednik Sabora bude netko iz DP-a bilo prihvatljivo. Što se tiče ostalih u koaliciji, to je nešto o čemu ćemo razgovarati i nešto što još pet puta treba promisliti. Kaže se pet puta mjeri, jednom reži.”

U tom taboru uvjereni su da još uvijek imaju šanse, posebno jer su pregovori Domovinskog pokreta i HDZ-a zapeli. A nezavisni Željko Lacković s liste DP-a smatra da Vladu ne treba krpati manjincima. Poruku osam manjinaca da ostaju jedinstveni, koja nije dobro sjela Domovinskom pokretu, naziva manipulacijom.

“Manjinski zastupnici imaju svoju vrijednost, ali ovdje je u pitanju manipulacija. Kada Domovinski pokret konfrontira svoje stavove sa SDSS-om, onda to nije napad na manjine. Ovi istupi svakako nisu slučajni i oni idu zapravo prema kompliciranju i stvaranju tenzija, nije u pitanju smanjivanje prava ili negativni odnos prema manjinama i to otežava normalne pregovore”, kaže Lacković, nezavisni na listi DP-a.

Zastupnici manjina redom to nisu htjeli komentirati uoči nove, treće runde predgovora HDZ-a i Domovinskog pokreta čiji pregovarački tim pred kamere nije htio cijeloga vikenda. No, prema svemu što se neslužbeno može čuti iz oba tabora, pomaka nema. HDZ se ne želi i ne može odreći SDSS-a, Domovinski pokret ne popušta.

Tomo Medved iz HDZ-a rekao je u nedjelju: “Očekujemo sutra na nastavku razgovora konkretne prijedloge i stavove s obzirom na to da je Domovinski pokret imao za vikend radne sastanke. Vjerujem da ćemo usuglasiti sva pitanja vezano za većinu.”

Konačni rezultati izbora bit će objavljeni u ponedjeljak, a onda počinje teći prvi rok od dvadeset dana – onaj za konstituiranje Sabora. Predsjednik Zoran Milanović ponovno nije htio pred mikrofone, no ranije je poručio da prije roka za konstituiranje Sabora nikoga neće požurivati.

