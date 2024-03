Pet načina kako spriječiti suze dok režete luk

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Rezanje luka je nužan dio kuhanja, no plakanje nije.

Prema jednostavnijoj verziji, za suze u očima krivo je isparavanje sumpora koji se nalazi u stanicama luka. Ali ipak sam sumpor nije dovoljan da nas natjera na suze, jer i on sam mora proći nekoliko kemijskih reakcija prije nego dospije do očiju koje ga prepoznaju kao uljeza.

Ovo povrće apsorbira sumpor iz zemlje koji im pomaže pri formiranju organskih molekula (aminokiselina) zvanih sulfoksidi, koje su i krive (zaslužne) za karakteristični miris i okus luka.

Kada se luk ošteti rezanjem on oslobađa enzime sintaze i sulfokside koji stvaraju novu kemijsku reakciju i nastaje sulfonska kiselina. Ali to nije kraj – sulfonska kiselina jako je nestabilna i lako se pretvori u spoj nazvan sin-propanetial-S-oksid.

Tek kada ovaj spoj dospije i do očiju, višestruki živčani završeci u rožnici ga registriraju kao tvar koja bi mogla naštetiti našim očima te se otpuštaju refleksne suze.

Zato, koji god da ovih procesa spriječite, smanjit ćete i plakanje, prenosi Net.hr.

Evo kako to možete učiniti.

1. Oštar i tanak nož

Što je nož oštriji, manje će “gnječiti” luk pa će i manje stanica otpuštati iritirarujće sulfookside.

2. Žvačite žvakaću

Ovako će druge arome najdačati spojeve sumora.

3. Namočite luk u hladnu vodu

Što su molekule hladnije, to su sporije i teže dolaze do vašeg oka, no još važnije, voda će isprati spojeve prije nego reagiraju i postanu iritirajući plin. Neki savjetuju i zamrznuti luk (ako je za pirjanje), ili rezati ga pod mlazom vode.

4. Ventilator

Čisto mehanički, ventilator će otpuhati plin koji vam tjera suze na oči. Slično će djelovati i rezanje luka pod napom.

5. Upalite svijeću

Kao što upija mirise, tako će privući i molekule.

