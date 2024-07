Liječnica tvrdi da svi trebamo napraviti jednu stvar tijekom tuširanja

Podijeli :

Liječnica kaže da bi jednu stvar svi trebali raditi više pod tušem kako bismo se riješili stresa, a to je plakati. Novo istraživanje pokazalo je da je tuš jedno od najpopularnijih mjesta za plakanje.

“Tuš je utješno mjesto gdje smo često sami sa svojim mislima, a mnogi to koriste kao povoljan trenutak da se osvrnu na dan, otpjevaju izvedbe vrijedne Grammyja ili da ispuste svoje emocije kroz suze”, rekao je glasnogovornik firme Showers to You (STY).

Dr. Amber Johnston je objasnila prednosti plakanja pod tušem za um i tijelo, piše Daily Star.

“Moguće je doživjeti eksponencijalni učinak vrućeg tuša i plakanja za oslobađanje napetosti u tijelu i umu, vraćanje tijela u stanje veće opuštenosti i poticanje kemikalija koje pomažu u osjećaju povezanosti i podižu raspoloženje. Nakon ovog iskustva, osoba može biti u boljem, opuštenom stanju i spremna za spavanje. Hladan tuš pomaže okrijepiti tijelo i vratiti ga u stanje za nastavak dana”

Plakanje se često smatra negativnim i nečim od čega se mnogi ljudi pokušavaju suzdržati ili pobjeći, osobito zbog srama, ali dr. Amber Johnston kaže da plakanje ima svoje prednosti.

“Plakanje oslobađa prirodne endorfine koji mogu podići raspoloženje ili djelovati kao prirodni ubojici bolova, kao i dovesti do većeg osjećaja opuštenosti (ili možda pospanosti).”

