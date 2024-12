Majka mladića poginulog u padu nadstrešnice: Želim da nestane korupcija koja uništava ovu zemlju

Podijeli :

Miloš Lazić / Nova.rs

“Svako jutro kad ustanem pogledam njegovu fotografiju i poželim mu dobro jutro, svaku večer prije spavanja poželim mu laku noć, preko dana ga slikam, gledam i pričam s njim”, kaže Diana Hrka, majka Stefana Hrke, jedne od žrtava pada rekonstruirane nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu 1. studenog.

Diana Hrka kaže da je od njegove smrti starijeg sina sanjala tri puta, a posebno joj je teško i upečatljivo bilo posljednje, neposredno prije odlaska na groblje za 40 dana.

“Znam da je podsvjesno, ali Stefan mi je tri puta dolazio u snove. Uvijek se šišao na kratko, ali u snu mi je rekao da želi narasti kosu, kako bi se ošišao i napravio frizuru kakvu je prije imao. Sanjala sam i da ga spremam, sjećam se da sam ga držala za desnu ruku, imao je neke pjegice na noktima koje sam čistila. Znala sam da je mrtav, vidjela sam njegove ozljede, ali u snu je bio potpuno čist, neozlijeđen. Tada sam se probudila i shvatila da mi je ruka prazna, da u njoj ne držim ruku svog sina i fizički sam osjetila veliku prazninu. Sada sam žena s pola srca i pola mozga”, rekla je za Novu.rs Diana Hrka, majka stradalog mladića.

Dijana se prisjetila i dana kada je saznala da je Stefan umro i otišla u Novi Sad da identificira njegovo tijelo, što je najstrašnije što jedna majka može napraviti.

“Vidjela sam ga. Vidjela sam i te strašne ozljede, njegovu glavu, noge, desnu ruku. Ne znam ni da li je bila lijeva ruka, sad bih voljela vidjeti i lijevu ruku. Nisam je ni u snu vidjela”, kaže majka koja teško podnosi gubitak starijeg sina.

Nakon groblja, radi poštivanja običaja, ljudi se pozivaju u restoran.

“Sjedila sam i gledala u prazan tanjur, kad mi je moj mlađi sin Nemanja, ono pola srca koje mi je ostalo, rekao: “Mama, pusti Stefana, neka ide u raj, prošlo je 40 dana. Bio je predobar za ovaj svijet, pusti ga”. I ima pravo. Moj Stefan je bio predobar za ovaj svijet. Rekao mi je za neke ljude u vezi nekih novaca: “Znam da mi lažu, ali što da im radim?’, takav je bio. Posljednjih godina živio je u Novom Sadu, gdje je i radio. Volio je ponekad sjesti na tu klupu, gdje je i umro”, objašnjava Diana Hrka.

“Radila sam tri posla da bih uzdržavala sinove”

Ovo što se meni dogodilo, ne daj Bože da se ijednoj majci više dogodi. Ne sjećam se nekih stvari. Kad su Stefana sahranjivali, stajala sam na rubu jame, nisu mogli da ga skinu s mene. Užasno mi je teško”, kao da se pravda kaže neutješna majka i dodaje:

“Radila sam tri posla kako bih uzdržavala sinove. Na dan kada je Stefan ubijen, uselila sam se u novi stan koji sam iznajmila. Drugi sin je počeo živjeti sam, mislim da je to u redu i da se treba pokušati osamostaliti. Sad sam sama, sa Stefanom. Ne mogu reći, ljudi me zovu, posjećuju. Ponekad volim društvo, ponekad želim biti sama. Jednom prijatelju kažem da ću spavati kod rođaka, a bratiću kažem da ću spavati kod prijatelja. Ne znam lagati, pa vide da ne govorim istinu, ali me puste. Nekad sjedim sama u sobi, razmišljam o Stefanu, tek kad padne mrak shvatim da je prošlo nekoliko sati”, kaže Diana Hrka.

Pronaći krivce a ne žrtveno janje

Kaže da joj ne treba ništa, nikakav novac, da bi država radije taj novac dala nekoj djeci kojoj je potrebna pomoć, u neke dobrotvorne svrhe.

“Ne želim da se ljudi svađaju na ulicama zbog toga.” A ovo što se dogodilo u Skupštini, kada su se potukli, to je žalosno i sramotno. Ali nadam se i vjerujem da će država pronaći prave krivce a ne nekog žrtveno janje. Policija neka radi svoj posao, pravosuđe svoj posao, a zdravstvo svoj posao. Ne želim nikoga uvrijediti, ali mogla bih. Želim da institucije rade svoj posao i da nestane korupcija koja uništava ovu državu. Ja sam borac i nastavit ću se boriti. Rođena sam prerano, rekli su mi da ne smijem imati djece, a rodila sam dva sina. Moram se dalje boriti”, kaže Dijana Hrka, majka stradalog Stefana Hrke.

Tragedija u Novom Sadu

Stefan Hrka jedna je od 15 žrtava nesreće u Novom Sadu, kada se u 11.52 sati srušila rekonstruirana nadstrešnica. Prvog dana iz ruševina je izvučeno 14 mrtvih, među kojima i Stefan Hrka. Izvučene su i tri teško ozlijeđene osobe, a kasnije je preminula i jedna djevojka, pa se broj žrtava popeo na 15 osoba.

