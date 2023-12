Pravila badmintona: Donosimo popis najvažnijih, ali i greške koje ne smijete činiti

Podijeli :

Badminton je sport s dugom i zanimljivom poviješću, koji se danas igra širom svijeta, a popularan je i u Hrvatskoj. Zanimljivo je kako je badminton jedan od olimpijskih sportova koji se po prvi puta pojavio 1972. tek kao demonstracijski sport. Službeno je uveden 1992. godine te se od tada od čitave sportske zajednice daje veći značaj ovom sportu.

Od samih početaka bila su važna pravila badmintona, čak i kada se igra tek pojavila u staroj kineskoj civilizaciji.

Badminton je bio poznat kao “ti jian zi” i igrao se tijekom dinastije Han 206. pr. Kr.

Moderni badminton, s trenutnim pravilima badmintona, započeo je u Engleskoj sredinom 19. stoljeća. Tijekom vojnog boravka u Indiji, britanski časnici su prvi put igrali igru poznatu kao “poona”, koja je s vremenom evoluirala u badminton. Naziv badminton potječe od imena engleskog dvorca, Badminton House, gdje su se prvi put pravila badmintona formalizirala.

Dakle, da biste se bavili ovim sportom, posebice na profesionalnoj razini, važno je znati kako se igra, a to ćemo detaljno objasniti u nastavku.

Pravila badmintona

Badminton danas kao olimpijski sport ima nekoliko različitih disciplina. Igrati mogu muški pojedinačno i parovi te žene pojedinačno i parovi, a naknadno je uvedena disciplina mješovitih parova te odvojeni meč za treće mjesto.

Ovaj sport igra se na dvije strane mreže koja je postavljena na sredini igrališta. Cilj igre je poslati lopticu preko mreže na suparničku stranu igrališta, tako da je protivnik ne može vratiti.

U nastavku donosimo osnovna pravila badmintona.

Početak igre

Dimenzije igrališta su 13,4 metra duljine i 5,18 metara širine za pojedinačnu igru, dok je za igru parova širina veća – 6,1 metara. Mreža se postavlja na visinu od 1,55 metara.

Igra počinje servisom s poda dijagonalno prema suprotnom kutu terena. Pravilo je da se svaki put servis prenese na suprotnu stranu, bez obzira na to tko osvoji bod. Prilikom servisa nije dopušteno zaustavljati protivnika ili ga na neki način ometati.

Kod pojedinaca se u početku igre i kod parnih broja serverovih bodova početni udarac izvodi iz desnog polja. Kada je broj bodova neparan, udarac se izvodi iz lijevog polja.

Ako server ostvari poen, dobiva bod, pa onda servira iz drugog polja. Ako primatelj osvoji poen dobiva bod i on postaje serverom. Ako je paran broj bodova onda pravila nalažu da servira iz desnog polja, ako je neparan onda iz lijevog.

Ovo su još neka pravila koja trebate znati prije početka igre:

1. Servis se mora izvesti ispod pojasa, točnije, u trenutku udarca glava reketa mora biti u potpunosti ispod zamišljene linije pojasa.

2. Odabir toga tko prvi kreće s igrom je moguć na nekoliko načina – bacanjem novčića, bacanjem loptice, okretanjem reketa ili dogovorom.

Bodovanje u badmintonu

Meč se igra na dva dobivena gema i to do 21 bod. Igrači mogu osvojiti bodove jedino kad su na servisu. Dakle, svaki put kad je serviser uspješan, osvaja bod. Pobjednik je par ili pojedinac koji postigne 21 bod. Ako dođe do izjednačenja na 20 bodova, onda pobjednik mora osvojiti dva uzastopna boda.

Strana koja je osvojila poen dodaje bod svom rezultatu. Kada rezultat dođe do 29:29, tada 30. bod osvaja gem. Strana koja osvoji gem servira prva u idućoj igri.

Pogreške u badmintonu

Jedan dio pravila badmintona su i greške koje se ne smiju događati. Tako primjerice, igrač ne smije dotaknuti mrežu tijelom ili opremom.

Greške su i ako loptica udari u mrežu i ne padne na protivničku stranu, prođe ispod mreže ili kroz mrežu. Nema boda niti ako loptica padne izvan granica igrališta ili kada onaj koji servira promaši lopticu.

Ako se loptica dotakne tijelom prije nego je pala na teren, to je greška. Također, igrač je ne smije dva puta zaredom dodirnuti, osim u kretanju udarca.

Badmintonska pravila govore da kada loptica od strane igrača nije pogođena na njegovoj strani mreže, odnosno kad se loptica udari u protivničkom polju, bod ide protivniku.

Stanke u badmintonu

Pravila badmintona govore da kada vodeća strana ostvari 11 bodova, tada igrači imaju stanku od jedne minute. Između gemova je dopušten odmor od dvije minute. Kada se u trećem gemu od vodeće strane postigne 11 bodova, mijenjaju se strane polja za igrače. Odnosno, zamjenjuju se za mjesta.

Pravila u badmintonu za pojedince i parove

Ovisno o tome igraju li parovi ili pojedinci, različita su pravila po pitanju serviranja i izmjena. Tako primjerice pravo na servis u svakoj izmjeni ima samo jedan član para. Igrači uz to ne mijenjaju pripadajuća servisna polja sve dok ne osvoje bodove na svoje servise.

Ne smiju se mijenjati servisna mjesta, a ako se to dogodi, grešku je potrebno što prije ispraviti.

Badminton kao svjetski sport

Badminton se igra i cijeni diljem svijeta stoga su s razlogom razvijena univerzalna pravila. Velik broje aktivnih igrača ovog sporta nalazi se u Aziji, Europi i Oceaniji.

Kina, Južna Koreja, Indija i Danska su među zemljama s bogatom tradicijom u badmintonu i mnogim izuzetnim igračima. Najviše olimpijskih zlata i medalja ima upravo Kina, a slijedi je Južna Koreja, Indonezija, Danska i Malezija.

Badminton je sport koji zahtijeva brze reflekse, snalažljivost, snagu i izdržljivost. Njegova privlačnost proizlazi iz kombinacije agilnosti i taktičkog razmišljanja, što ga čini jednim od najuzbudljivijih i najpristupačnijih sportova.

