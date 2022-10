Podijeli:







Izvor: Pexels

Kalorijski deficit je najbolji način kako najlakše možete smršavjeti. Potrebno je samo potrošiti više kalorija nego što se unese u tijelo, odnosno unijeti manje kalorija nego se potroši.

Kako bi se on postigao, potrebno je napraviti neke životne promjene, odnosno paziti na prehranu i krenuti s vježbanjem kako bi se izgubio višak kalorija.

Kako postići kalorijski deficit?

Kalorija je zapravo jedinica kojom se izražava energija koja se hranom i pićem unosi u tijelo. Postoji nekoliko načina kako se može postići kalorijski deficit i mršavjeti:

1. Smanjite broj unesenih kalorija

Kalorijski deficit će se najjednostavnije i najbolje postići ako svaki dan smanjite broj unesenih kalorija za 500. Ovime ćete postepeno zdravo mršavjeti. Pri tome treba uzeti u obzir da je za žene normalan, odnosno minimalan iznos unesenih kalorija 1.200 do 1.500 kalorija dnevno, dok je kod muškaraca taj broj između 1.500 i 1.800.

Važno je i što se točno unosi u tijelo. Smanjiti broj kalorija možete i samo time da smanjite unos nekih namirnica kao što su slatkiši, gazirana pića, alkohol i slično. Kalorijski deficit ne znači u potpunosti se odreći namirnica, nego ih jednostavno ukomponirati u dnevni unos. Kod smanjenja broja kalorija može pomoći i post, odnosno osmosatna dijeta, pri čemu se jede osam sati sati, a 16 sati se ne jede. Ako vam se ovo čini previše, postoji i post u kojemu se 16 sati jede, a osam sati se ne jede.

2. Brojite kalorije svake namirnice

Nekima će u postizanju kalorijskog deficita pomoći brojanje kalorija koje na početku zahtjeva nešto više truda, ali kasnije je puno lakše brojati kalorije pojedinih namirnica. Ovdje je važno izvagati količinu koju mislite pojesti te pomoću aplikacije na mobitelu računati koliko ona ima kalorija i kako se uklapa u vaš dnevni raspored.

3. Vježbanje

Još jedan način postizanja kalorijskog deficita je vježbanje, čime se također gube kalorije. Uvijek je najbolje odabrati aktivnost koja je zabavna i koja vam najviše odgovara jer ćete samo tako ostati ustrajni i kontinuirano vježbati.

Poželjno je ponekad ubaciti i treninge s utezima kako bi se izgradili mišići i ojačalo tijelo. Neovisno o broju kalorija, vježbanje, ali i hodanje ima puno prednosti za organizam, a trebalo bi vježbati barem tri puta tjedno. Osim vježbanja, potrebno je voditi brigu i o odmoru i dovoljno sati sna.

Može li kalorijski deficit biti opasan?

Prevelik kalorijski deficit može bitno utjecati na zdravlje, pogotovo ako se prehrana ne sastoji od dovoljno vitamina i minerala. Kada dođe do premalog uzimanja energije bit će narušen imunitet, može doći i do čestih promjena u raspoloženju, do nervoze, gladi, problema sa spavanjem, zatvora, problema s koncentracijom, a povećava se i opasnost od razvoja žučnih kamenaca.

Kod žena koje su u kalorijskom deficitu predugo ili unose premalo kalorija u tijelo, može doći i do gubitka menstruacije i poremećaja u radu hormona. Jednako tako, osobe koje imaju neka zdravstvena stanja kao što je dijabetes bi se prije prakticiranja kalorijskog deficita trebale posavjetovati s liječnikom.

Kalorijski deficit je najjednostavniji način gubitka kilograma koji se može postići na nekoliko načina. Važno je ne raditi preveliki kalorijski deficit jer to može dovesti do velikih problema. Uz kalorijski deficit u mršavljenju veliku ulogu ima i vježbanje koje se preporučuje tri puta tjedno.