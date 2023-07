Prekomjerno znojenje: 7 mitova u koje morate prestati vjerovati

Podijeli :

Znojite li se normalno ili pretjerano? Ponekad je teško procijeniti, posebno tijekom ljetnih mjeseci kada su temperature visoke.

Ako se pojačano znojite i onda kada vam nije vruće, moguće je da patite od prekomjernog ili pretjeranog znojenja – hiperhidroze.

Riječ je o stanju koje može imati ozbiljan utjecaj na kvalitetu života pojedinca, a postojeće predrasude vezane uz ovu temu mogu doprinijeti osjećaju nelagode, prenosi centarzdravlja.hr.

Kako bismo se riješili barem nekih predrasuda, u nastavku smo izdvojili sedam mitova o pretjeranom znojenju u koje treba prestati vjerovati.

Mit #1: Normalno je da se neke osobe stalno intenzivno znoje

Osim temperatura kojima smo izloženi, na znojenje utječe više faktora: pojačana fizička aktivnost, emocionalno stresne situacije, prisutnosti infekcije u tijelu, konzumacija začinjene hrane, pretilost, trudnoća ili klimakterij. To znači da zaista jest normalno da se ne znojimo svi jednako, no neki ljudi znoje se u mjeri u kojoj im to počinje predstavljati fizički i psihički teret. U takvim slučajevima govori se o stanju pod nazivom hiperhidroza.

Mit #2: Hiperhidroza je samo znojenje, a ne ozbiljan problem

Hiperhidroza sama po sebi nije opasna za fizičko zdravlje, no može se negativno odraziti na mentalno – izazvati nelagodu, tjeskobu, pa čak i dovesti do depresije. Također, treba imati na umu da se razlikuju dvije vrste hiperhidroze: primarna i sekundarna. Dok kod primarne hiperhidroze nema vidljivog uzroka prekomjernog znojenja, sekundarna se javlja kao posljedica određenog stanja ili zdravstvenog problema, što znači da može upućivati i na ozbiljnu bolest, poput dijabetesa.

Mi #3: Ako se prestanete nervirati, prestat ćete se i znojiti

Stresne situacije mogu doprinijeti pojačanom znojenju pa je dobro naučiti kako ih izbjegavati ili usvojiti tehnike koje pomažu da se nosimo s njima, na primjer određene tehnike disanja. No, važno je znati da prekomjerno znojenje nije moguće spriječiti na taj način. Stvar je u tome da je hiperhidroza fizičko, a ne psihičko stanje pa, iako stres može biti faktor, eliminacija stresa ne znači i eliminaciju problema.

Mi #4: Osobe koje se prekomjerno znoje imaju neugodan miris

Jedan od češćih mitova o znojenju je taj da je znoj neugodnog mirisa. Međutim, znoj sam po sebi nema miris, nego do pojave neugodnog mirisa dolazi onda kad dođe u kontakt s bakterijama koje se nalaze na koži. To ujedno znači da količina znoja ne utječe nužno na tjelesni miris – osoba može imati neugodan miris tijela i onda kada se ne znoji jako, a isto tako može se prekomjerno znojiti i pritom ne imati neugodan miris. To je zato što je tjelesni miris rezultat vrste bakterija na vašoj koži i načina na koji te bakterije stupaju u interakciju sa znojem, a ne samog znoja.

Mit #5: Problem s hiperhidrozom možete riješiti sami

U nekim slučajevima – primjerice ako imate višak kilograma – možete pretpostaviti zašto se znojite više od drugih. No, kao i kod svake dijagnoze, važno je da ju postavi stručna osoba, zato je najbolje obratiti se liječniku ako primijetite da se pojačano znojite i onda kada se čini da ne biste trebali, na primjer dok je hladno. Liječnik neće samo utvrditi postoji li problem, nego bi vam trebao i savjetovati koje proizvode ili metode primijeniti kako biste regulirali prekomjerno znojenje.

Mi #6: Prekomjerno znojenje se ne može spriječiti

Sekundarna hiperhidroza liječi se liječenjem zdravstvenog stanja uslijed kojeg se javlja, dok se primarna hiperhidroza ne može izliječiti, no moguće je simptomatsko liječenje, što znači izravno sprječavanje znojenja. Najčešće sredstvo za suzbijanje znojenja su antiperspiranti, a u Hrvatskoj je od nedavno dostupna i antikolinergička krema koja se izdaje na recept i koja se – kao i antiperspirant – nanosi na područje pazuha. Složenije metode liječenja uključuju postupak iontoforeze, korištenje injekcija botulin toksina tipa A ili kirurški zahvat.

Mit #7: Znojenje je korisno, a sprječavanje znojenja opasno

Znojenje je prirodan mehanizam kojim ljudsko tijelo regulira vlastitu pa je neupitno da je korisno, no to ne znači da je sprječavanje znojenja štetno. Naime, ranije navedenim sredstvima i metodama utječe se samo na dio znojnih žlijezda, a u našem tijelu ih ima do nekoliko milijuna. što znači da se znojenje niti neće u potpunosti spriječiti.

