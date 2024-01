Preselio se iz SAD-a u Zagreb i sad zarađuje 4.500 dolara: “Volio bih da sam ovo znao ranije…”

Podijeli :

Steve Tsentserensky, pisac, video-producent, fotograf, Amerikanac je koji živi u Zagrebu, a koji je svoje putovanje kao digitalni nomad započeo još 2019. godine. Nakon nekoliko godina života u inozemstvu, podijelio je šest stvari koje je volio da je znao prije nego što je napustio SAD.

1. Osigurajte stalni prihod prije nego što krenete

Ako vodite vlastitu tvrtku ili ste freelancer poput njega, planiranje i pouzdan tok prihoda od presudne su važnosti. U suprotnom biste se mogli naći u stresnoj situaciji da vam ponestaje novca za osnovne troškove.

“Da se mogu vratiti, ne bih gubio toliko vremena tražeći veće jednokratne ugovore. Umjesto toga, fokusirao bih se na dugoročne dogovore s klijentima koji bi me, iako su možda platili manje po projektu, angažirali za stalni rad. Stalni prihod stvara stabilnost i smanjuje stres”, objašnjava on za CNBC, a prenosi Nova.rs.

On napominje da je platforma Upwork za njega bila ključna, a i dalje je koristi da pronađe klijente na koje se može osloniti za stalan priljev prihoda.

2. Provjerite troškove života i napravite budžet

“Kada sam prvi put započeo svoje putovanje kao digitalni nomad, napravio sam grešku što nisam imao financijski plan. Godinama sam radio na kruzerima, tako da su mnogi troškovi za osnovne potrebe (tj. stanovanje i hrana) već bili pokriveni. Nikad mi nije palo na pamet da pratim svoje troškove. Iako sam imao dovoljno novca na računu, pametno je planirati budžet i istražiti troškove života na različitim mjestima. Na primjer, trenutno zarađujem 4.500 dolara mjesečno. Srećom, to je dovoljno za ugodan život u Hrvatskoj, gdje u prosjeku trošim 1.700 dolara mjesečno. Ali bilo bi drugačije da živim na Bermudima, gdje je sve mnogo skuplje”, istaknuo je.

Zato, kako kaže Steve, kad odlučite gdje biste išli, isplanirajte svoj budžet u odnosu na tamošnje životne troškove. I ne zaboravite uzeti u obzir i dugoročne ciljeve štednje, kao što su mirovina ili otplata kredita.

3. Osmislite dnevnu rutinu koju možete primijeniti bilo gdje

“Ako napuštate svoje rodno mjesto na obali oceana da biste bili digitalni nomad u nekom velikom gradu, nećete moći nastaviti sa svojom rutinom, na primjer, s jutarnjom šetnjom plažom. Ali ponešto od navika možete ponijeti sa sobom gdje god da odete. Nisam razmišljao o tome kada sam prvi put stigao u Hrvatsku, tako da su mi dani ponekad bili potpuno neorganizirani. Da sam se unaprijed spremio na to, bilo bi mi lakše. Sada je moj jutarnji ritual kuhanje kave i čitanje – trenuci mira u kojima se psihički spremam za dan. Također vodim kalendar, izdvajam radno vrijeme i odvajam vrijeme za redovno vježbanje. Utvrđena struktura održava me zdravim, povećava moju produktivnost i daje mi vremena da se odmorim, a uz to stižem i da istražujem grad.”

4. Ne oslanjajte se samo na Airbnb

Iako je moguće naći povoljan smještaj na Airbnb-u, ima i drugih načina za to, kaže Steve.

“U Hrvatskoj digitalni nomadi mogu koristiti internet stranice kao što su DNAStay, Trawerk i GoingRemotely. Postoje i lokalne baze podataka koje imaju stotine oglasa, poput Njuškala, gdje sam našao svoj sadašnji stan u Zagrebu.”

Steve savjetuje i da pogledate Facebook grupe za digitalne nomade jer tu ima dosta korisnih savjeta oko traženja smještaja.

5. Uklapanje u lokalno društvo ne mora biti teško

“Usamljenost je prava briga za mnoge kada prvi put stignu u novo mjesto. Ali putovati sam ne mora da znači uvijek biti sam. U stvari, jedna od stvari koje najviše volim kod toga što sam digitalni nomad jeste upoznavanje toliko različitih ljudi iz različitih dijelova svijeta“, kaže Steve i izdvaja nekoliko izvora uz koje ćete lakše upoznati nove ljude i steći prijatelje:

Facebook grupe za određeni grad (grupa Expats in Zagreb)

Co-working ili co-living prostori

Stranice kao što su Nomad List ili Meetup

Boravak u hostelima

Programi kao što je Remote Year omogućavaju vam da istražite destinacije s drugim digitalnim nomadima

6. Najgori scenariji se rijetko događaju

“U ranim fazama planiranja putovanja bespotrebno sam se stresirao jer sam razmišljao previše o svim mogućim najgorim scenarijima. Brinule su me mnoge stvari: hoće li biti jezičnih barijera; kako ću komunicirati s ljudima: što ako budem teško sklapao prijateljstva; što ako ima mnogo kriminala; što ako me pokradu… Ali tijekom čitavog mog iskustva kao digitalnog nomada, nijedan od najgorih scenarija koje sam očekivao se nije dogodio. Kada sam svoje strahove počeo da transformiram u prilike, ono nepoznato je bilo mnogo ugodnije za prihvaćanje. S takvim načinom razmišljanja jezične barijere postale su prilika za učenje, a upoznavanje ljudi je postalo zabavan izazov”, zaključuje Steve.

