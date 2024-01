Liječnici otkrili: Ovo su četiri vitamina koje uzimamo kada haraju virusi

Podijeli :

Treba li kupovati i uzimati vitamine u sezoni virusa? Medicinski stručnjaci podijelili su svoje savjete što uzimaju za optimalnu prehranu tijekom sezone prehlade i gripe.

Vitamini mogu pomoći u održavanju funkcioniranja imunološkog sustava kako bi se mogao boriti protiv infekcija, posebno tijekom sezone prehlade i gripe. Međutim, u potrazi za pravim odabirom The Healthy je pitao stručnjake koje vitamine liječnici uzimaju u sezoni virusa.

Iskreno, ne koriste ih previše, već kao temelj dobrog imuniteta uzimaju zdravu prehranu. Premda je poznato da neki makronutrijenti imaju ulogu u imunološkom zdravlju prema studiji iz 2020. objavljenoj u časopisu Nutrients, liječnici se i dalje ponajviše oslanjaju na hranu kao izvor vitamina, a ne na tablete.

Međutim, svi se slažu – ako tijelu nedostaje hraljivih tvari, suplementi mogu pomoći. I to se može riješiti prirodnim putom, no uz konzultacije s liječnikom opće prakse možete se odlučiti i za dodatnu terapiju, posebno ako na dnevnoj bazi ne jedete dovoljno voća i povrća.

Kako bi pomogli u obrani od gripe ili prehlade, medicinski stručnjaci podijelili su nekoliko odabranih vitamina za kojima ponekad posežu tijekom sezone virusa.

1. Vitamin E

Vitamin E je snažan antioksidans koji može ojačati imunološku funkciju, kaže Ali Bandier, registrirana dijetetičarka iz New Yorka.

“Najbolji oblik unosa vitamina E je putem hrane. Manjak vitamina E je rijedak pa kao i s bilo čim drugim, previše može biti štetno. Izvrsni izvori vitamina E uključuju sjemenke i orašaste plodove ili maslac od orašastih plodova, tamno lisnato povrće, poput špinata i brokule, voće kao što su kivi, rajčice i mango, kao i ulje pšeničnih klica”, dodaje.

2. Vitamin C

Premda vitamin C ne može spriječiti prehladu, studija iz 2017. objavljena u časopisu Nutrients sugerira da je on još uvijek izrazito važan za jak imunološki sustav.

“Najbolji način da dobijete dovoljno vitamina C je putem hrane, a sadrže ga agrumi poput naranči, grejpa i kivija, povrće poput sirove brokule i prokulice, kao i jagode, rajčice i bijeli krumpir”, kaže Bandier.

Istraživanje iz 2021. objavljeno u BMJ Global Health pokazalo je da vitamini C i D smanjuju rizik od akutnih respiratornih infekcija i skraćuju trajanje simptoma. Analiza iz 2022. objavljena u Current Reviews in Clinical and Experimental Pharmacology također je otkrila da vitamin C može smanjiti trajanje infekcije dišnog trakta.

“Uzimat ću dva grama dodataka vitamina C dva puta dnevno kada sam prehlađen jer se pokazalo da vitamin C smanjuje simptome i trajanje prehlade. To radim još od medicinske škole”, kaže dr. Michael Miller, profesor kardiologije na Sveučilištu Pennsylvania.

3. Vitamin D

Mnogi ljudi ne unose dovoljno vitamina D prehranom, a to nije ni lako. Zato je vitamin D visoko na popisu mnogih medicinskih stručnjaka. Osim toga, studija iz 2022. objavljena u Frontiers in Nutrition pokazuje da vitamin D može spriječiti infekciju gripom.

“Pazim na to da u prehranu unesem dobar izvor vitamina C, D i E putem hrane i dodataka prehrani. Uzimam vitamin D”, kaže Sharon Palmer, registrirana dijetetičarka iz Kalifornije.

Uravnotežena prehrana, dovoljno sna i redovita tjelovježba jednako su važni za zdrav imunološki sustav, dodaje.

4. Omega-3 masne kiseline

Dr. Zhaoping Li, profesorica medicine na UCLA-u, redovito uzima riblje ulje zbog dobrobiti za imunološki sustav premda istraživanja oko toga koliko točno i koje skupine ljudi bi trebale uzimati omegu-3, nije posve jasno.

Primjerice, ako jedete puno ribe, vjerojatno nećete previše profitirati s ovim suplementom, no ako je uopće ne jedete ili vrlo slabo, omega-3 masne kiseline možda bi vam dobro došle.

Koji su vitamini najbolji za sezonu virusa?

Postoji razlog zašto ovaj popis nije predugačak. Mnogi liječnici ne uzimaju dodatke prehrani.

Dr. Christopher Gardner, profesor na Sveučilištu Stanford i kardiolog, ima 64 godine i nikada nije uzimao suplemente. “Ne sjećam se da sam ikada propustio predavanje, događaj, proslavu ili sastanak zbog bolesti”, kaže Gardner. “Pretpostavljam da se svakih četiri do pet godina lagano prehladim.”

Koja je njegova tajna?

“Jedem neprerađenu hranu baziranu na povrću i voću, i volim kuhati. Dobivam dobar izbor zdrave hrane, cijelo vrijeme. Sve hranjive tvari i antioksidansi dolaze iz hrane koju jedem”, rekao je Gardner.

