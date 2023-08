Putovanje bez prtljage? I popularni hrvatski grad napravio korak u ovom smjeru

Podijeli :

Ljeto je u punom zamahu, a mnogi od nas polako pakiraju kovčege i torbe i spremaju se otputovati na odmor.

Spakirano će biti daleko previše odjeće, uz sunčane naočale, kupaće kostime i sandale, kremu za sunčanje od prošle godine i dobru knjigu. Za svaki slučaj u kovčegu će završiti i pulover ili kakva jakna. Možda će neki od nas ipak razmisliti je li nam zaista sve to potrebno. Većina to neće učiniti.

Ipak, dok tema održivosti i za prirodu zdravijih izbora postaje sve važnija – a neke destinacije zabranjuju ulaz turistima s određenom vrstom prtljage – možda će uskoro pretrpana prtljaga otići u povijest. Manje prtljage znači i manje emisija ugljičnog dioksida.

BBC donosi neka mjesta koja su počela propitkivati staromodne ideje pakiranja, ali i nuditi prečice za jednostavniji odmor.

Japan

Kompanija Japan Airlines nedavno je pokrenula pilot program kojim putnicima iz inozemstva nude opciju iznajmljivanja odjeće dok su u zemlji, na taj način eliminirajući potrebu za prtljagom.

Program traje do kraja kolovoza, a osmišljen je tako kako bi putnici u Japan mogli u zrakoplov unijeti što je moguće manje prtljage. Jednom kada stignu u Tokio, Osaku ili Fukuoku, putnike u hotelima čeka odjeća u njihovoj veličini.

Ipak, iako koncept pomaže u smanjenju prtljage, nisu svi uvjereni da je upravo to pravi pristup.

“To je dobra ideja, no istovremeno i genijalan način za odbijanje osobne odgovornosti – možemo se dobro osjećati jer smo umanjili vlastitu odgovornost, a ne procjenjujemo tuđu”, kaže Justin Francis, jedan od osnivača i izvršni direktor britanske kompanije Responsible Travel. “Na ovaj način se teret odgovornosti miče s aviokompanija na pojedince. Osobna odgovornost je važna i inovacija je odlična stvar, no ne smijemo dopustiti da nam to skrene pozornost s potrebe za stvarnim sustavnim promjenama koje su nam potrebne, poput snažne regulacije i poštenijih poreza na gorivo.”

Alpe

Diljem svijeta skijaši pokušavaju umanjiti svoj ugljični otisak. Nova ideja pojavila se u odmaralištima u Francuskoj, Švicarskoj i Austriji, gdje skijaši svoju opremu mogu ostaviti kod kuće i iznajmiti novu u odmaralištu.

Kako bi smanjili količinu prtljage – i poštedjeli putnike kupovine skupe sportske opreme – kompanije za iznajmljivanje i odmarališta naglašavaju mogućnost iznajmljivanja kapa, rukavica, naočala, hlača i jakni, kao i skija, kaciga i druge opreme. Još je bolje ako putnici dolaze vlakom ili drugim javnim prijevozom.

“Lako je spakirati malo stvari ako znate da većinu opreme možete dobiti kad stignete na odredište”, kaže Krissy Rose, viša upraviteljica za održivaost u Hotelplanu, europskoj grupi tour-operatora. “Sve što se proizvodi ostavlja ugljični otisak i mnogo je bolje kada jednu stvar može koristiti više klijenata, a opremu mogu i popraviti vješti stručnjaci i tako joj produljiti vijek trajanja.”

Dubrovnik

Iako je Venecija bila prva destinacija koja je razmišljala o zabrani kovčega s kotačićima kako bi bolje zaštitila svoje ulice, Dubrovnik je priču pretvorio u akciju i počeo preporučivati putnicima da svoju prtljagu s kotačićima ostave kod kuće.

Pretjerani broj turista izaziva ljutnju kod Dubrovčana, zbog čega je tamošnji turistički ured odlučio nešto poduzeti. Objavili su video sa savjetima o pravilnom ponašanju za turiste, a grad preporuča da posjetitelji svoje kovčege nose, umjesto da ih vuku za sobom na kotačićima i tako oštećuju povijesne ulice grada.

Istočna Afrika

Kolibe na safarijima u nacionalnim parkovima u Keniji, Tanzaniji i Ugandi nude nešto jedinstveno u odnosu na druge destinacije. Usprkos visokim cijenama, atmosfera je uvijek opuštena, a ležerna odjeća smatra se primjerenom.

Nijedna vrsta prtljage nije eksplicitno zabranjena, no postoje restrikcije, a od putnika se očekuje da razumiju i poštuju uputu da sa sobom ne donesu previše kovčega.

“Uvijek savjetujemo klijentima koji idu na safari da ne pakiraju previše stvari”, kaže Kathy Boate, izvršna direktorica luksuzne agencije za putovanja Cartology Travel. “Ne samo da u manjim zrakoplovima postoje stroga ograničenja težine, već se i do mnogih regija dolazi laganim zrakoplovima u koje se ne mogu unijeti čvrsti kovčezi. Usto, ionako vam nije potrebno previše odjeće ako idete na safari. Kvalitetni smještaj opskrbljuje vas ručnicima, sredstvima protiv komaraca i kremama protiv sunca, što znači da te stvari ne morate nositi od kuće.”

