“Koliko god meni ovo nije lako reći, Milanović ima tu jednu simpatičnu osobinu”

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u Studiu N1 televizije u kojem je govorio o političkima aktualnostima te političkim prognozama za jesen. Dotaknuo se i dolaska Milorada Dodika na Hvar u posjet predsjedniku Republike Milanoviću.

Profesor Puhovski smatra da premijer Andrej Plenković se može mirno opustiti na godišnjem odmoru. “Plin će se rasplinuti, a štrajk se rasplinuo, tako da mislim da se on može opustiti, pogotovo što za njega rade ljudi poput Ivice Puljka. Zaista mislim da u miru može ‘toćati’ noge i gledati kako njegovi protivnici rade za njega”, kaže Puhovski.

Komentirao je aferu u Splitu i buran razlaz Ivice Puljka s Majom Đerek. Kaže da nije očekivao tako brz razlaz. “To pokazuje dvije stvari koje su su svima bile već dugo jasne. Ja sam im govorio i ne samo ja. Prvo, antikorupcijski naboj, antihdzovski naboj nije dovoljno za političku strategiju. Antifašizam nije bio dovoljan, antikomunizam nije bio dovoljan. Nas dvoje smo protiv HDZ-a i korupcije i u idućoj rečenici se sukobljavamo ne znam koliko oštro”, kaže politički analitičar.

“Puljak upotrebljava Bandićeve formulaciju napad na instituciju gradonačelnika”

Također podsjeća da je Puljak pokušao prikupiti preko medija programirane i proklamirane i reklamirani protuhdzovski.

“A što se dogodilo? Puljak se ponaša kao umanjena kopija Milanovića i Plenkovića. On upotrebljava formulacije koje je Milan Bandić volio svojevremeno upotrebljavati: napad na instituciju gradonačelnika. Dakle vi mene napadnete to je napad na umirovljenog profeosora ili političkog analitičara. Te formulacije, imperijalne, napad na instituciju gradonačelnika su tragikomične. I druga pouka koju smo početkom 2000. naučili, malo cinično, ali nažalost istinito. Naši nikad ne pobjeđuju, jer oni koji pobjede nisu naši. Onog časa kad ste postali nešto, naprosto se morate drugačije ponašati. Tomašević koji se sigurno razumnije ponaša od Puljka, što nije teško, ipak mora pokazati, samom sebi više nego drugima, da više nije aktivist. On je sad lokalni vlastodržac”, kaže Puhovski.

Puhovski ponavlja da je Puljak Maju Đerek doveo iz medija te da o njoj nije znao ništa o njenim stručnim potencijalima. “Netko tko se ovako imperijalno ponaša, ja sam institucija gradonačelnika, naprosto ne može biti u pravu. Netko tko se malo rodno sumnjivo ponaša, jer Đerek je odmah povezao s Orešković, ne može biti u pravu. To je sad neka ženska urota jer ne možete naprosto prihvatiti da imate jednog protivnika nego uvijek je tu njih više koji se grupiraju”, kaže Puhovski i dodaje da je to 19 stoljetni model ponašanja i opet se događa ne samo u HDZ-u već i kod onih koji bi trebali zamjeniti HDZ. “Zato je Plenković potencijalno na miru”, zaključuje politički analitičar.

Dao je i svoje viđenje političke jeseni.

Na pitanje prijete li sindikati praznom puškom kad, u predizbornoj godini, najavljuju štrajkove i pritiske Puhovski kaže da se prazne puške obojica plaše.

“Među sindikatima nema solidarnosti”

“Sad se pokazalo da je siromaštvo ljudi iz pravosuđa dovelo do završetka štrajka, već siromaštvo sindikata. Imamo sindikate koji se bave time da budu na televiziji, a ne da skupljaju fondove za crne dane kad trebaju plaćati štrajk. Oni se strašno uvrijede kad im netko kaže da bi trebali plaćati štrajk, jer nemaju iz čega”, kaže Puhovski.

Zakljkučuje da bi najave štrajkova i pritiska na jesen bile realne kad bi imali sindikate koji bi imali sredstava podržati članstvo bez plaće.

Upozorio je da su štrajkom službenika na sudovima građanima bila ugrožena prava i da su mnogi izgubili novac i da je Vlada trebala uredbom taj gubitak nadoknaditi.

Na pitanje jesu li sindikati pogriješili prihvaćajući ponudu vlade Puhovski kaže da nisu imali izbora jer su kao sindikat jako mali, sa siromašnim članstvom koji ne bi izdržao duži štrajk.

Upozorio je da među sindikatima nema solidarnosti. “Oni su samo od dvije sindikalne podružnice dobili podršku, a sindikat policije im je aktivno radio o glavi. I to je nešto gdje se nalaze u sendviču. Oni su realno dobili 180 eura od 400 koliko su tražili. To nije puno, ali u okviru političkog obračuna koji se tu događa oni su relativno dobro prošli”, kaže Puhovski.

” Mogu i u kupaćim gaćama razgovarati samo da su se nešto dogovorili”

Komentirao je i aferu s dolaskom Milorada Dodika u posjet predsjedniku Zoranu Milanović te zaključio da svi protivnici HDZ-a producirajući afere svi rade za Andreja Plenkovića.

Na pitanje što je to u Milanoviću da se ljeti voli družiti s Dodikom i prošle godine s Orbanom i mogu li se ti sastanci zvati državničkim, Puhovski: “Koliko god meni ovo nije lako reći, Milanović ima tu jednu simpatičnu osobinu, a to je da razbija formalne okvire i okove svoje funkcije. Što se mene tiče, mogu i u kupaćim gaćama razgovarati samo da su se nešto dogovorili. Ali nisu se ništa dogovorili. Da je postigao da je Dodik spomenuo BiH okvir u kojem se živi, što se mene tiče, ima sve kredite”, kaže Puhovski i zaključuje da on to nije postigao i da je Dodik ispao Vučićev kurir.

Dodaje da ova vlada u BiH korektno sastavljena, da smo se riješili Izetbegović juniora što je, kaže Puhovski velika stvar, jer je bio velika opasnost po konstitutivne nacije u u BiH, a koju mnogi još ne shvaćaju. “I još da je Dodik kaže BiH i imamo neki korak prema normalnosti”, kaže Puhovski i zaključuje da to Milanović nije uspio napraviti.

