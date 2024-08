Sedam rabljenih uređaja koji traju jednako dugo kao i nove verzije

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

GOBankingRates razgovarao je sa stručnjacima koji su objasnili koji će rabljeni kućanski uređaji trajati najdulje i uštedjeti vam najviše.

Perilice i sušilice rublja

Perilice i sušilice rublja spadaju među najvažnije i najčešće korištene uređaje u vašem domu.

Jedan od najpoznatijih njemačkih proizvođača kućanskih aparata planira otpustiti na tisuće radnika

Nažalost, kada dođe vrijeme njihove neizbježne zamjene, spadaju i među najskuplje za zamjenu — ali pravi rabljeni modeli mogu spasiti dan, piše GoBankingRates.

Brendovi poput Maytaga, Whirpoola i GE-a proizvode perilice i sušilice koje mogu trajati 15 do 20 godina uz pravilnu njegu.

Bojleri, peći i klima uređaji

Brendovi kao što su Rheem, Trane i Lennox izgrađeni su prema visokim standardima i traju 15 do 25 godina.

Kupnja modela starog pet do deset godina mogla bi uštedjeti 40% do 60% od maloprodajne cijene, a istovremeno pružiti dodatnih pet do 15 godina usluge uz redovito održavanje.

Pećnice i štednjaci

Štednjaci i pećnice također imaju izvrstan vijek trajanja ako su kvalitetni.

GE i Whirlpool proizvode uređaje koji traju najmanje 10 do 15 godina.

Kupnja modela starog nekoliko godina i u dobrom stanju mogla bi uštedjeti 30% do 50%.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.