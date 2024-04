Računa li se vrtlarstvo kao tjelovježba? Evo što kažu stručnjaci

Podijeli :

Zdravstveni stručnjaci tvrde da vrtlarstvo sagorijeva mnogo više kalorija nego što biste očekivali - ali možete li doista zamijeniti traku za trčanje i utege za lopatu i grablje?

Odlazak u teretanu može se činiti kao velika gnjavaža – čak i ako znamo da je vježbanje ključno za očuvanje zdravlja. Ali liječnici sada kažu da vrtlarstvo zapravo može sagorjeti više kalorija nego što biste očekivali – no računa li se to kao vježbanje?

Kieran Sheridan, fizioterapeut iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, tako misli – ali tvrdi da sve ovisi o vrsti zadataka u dvorištu kojima se bavite. “Prema CDC-u, možete sagorjeti oko 300 kalorija sa samo 45 minuta vrtlarenja”, rekao je za The Mirror.

“Sađenje za sat vremena također može sagorjeti 200-300 kalorija. Takav rad cilja na mnogo mišićnih skupina zbog svih napornih fizičkih aktivnosti – poput sadnje, zalijevanja, čak i kopanja i podizanja vreća s gnojivom.”

Za kontekst, ako imate oko 65 kilograma, sagorjeli biste oko 260 kalorija na sat ako hodate na traci za trčanje tempom od 9 kilometara na sat. Povećajte ovo do 10 kilometara na sat i sagorjeli biste 680 kalorija na sat.

Poput hodanja, Kieran objašnjava da vrtlarstvo može pomoći u radu mišićnih skupina u raznim dijelovima tijela, uključujući ruke, stražnjicu, trbuh, leđa i noge. Kopanje će vjerojatno sagorjeti najviše kalorija, budući da guranje lopatice može pomoći u radu s više ovih skupina istovremeno.

“Također je potrebno prvo se istegnuti kako biste izgradili svoju snagu prije rada u vrtu te kako biste izbjegli grčeve i preopterećenje mišića nakon rada u vrtu. Ovi zadaci u vrtu također pomažu u sagorijevanju kalorija baš kao što bi to učinila jednostavna vježba. Savjetujem da pomiješate stvari kada radite u vrtu. Ne možete obaviti jedan zadatak sami jer bi vam to moglo opteretiti mišiće. Na primjer, samo sadnja i nošenje vreća malča bit će fizički naporno, što može dovesti do ozljeda i bolova u tijelu. Predlažem obavljanje drugih zadataka kao što je čupanje korova i grabljanje.”

Osim sagorijevanja kalorija i izgradnje snage, vježbanje može imati i bezbroj drugih prednosti. Claire Steves, profesorica starenja i zdravlja na King’s Collegeu u Londonu, nedavno je rekla za ZOE Podcast da je samo 45 minuta šetnje tri puta tjedno sve što vam je potrebno za jačanje kognitivne funkcije vašeg mozga.

S vremenom to može pomoći u smanjenju rizika na demenciju – stanje koje se često javlja kasnije u životu, otežavajući oboljelima da pamte, razmišljaju i samostalno donose odluke.

