Radite ovu vježbu pod hladnim tušem i ubrzo ćete osjetiti sve njene dobrobiti

Osim što izaziva osjećaje uzbuđenja i nepobjedivosti, postoje i iznenađujući učinci hladnog tuša na mozak: otkriveno je da izlaganje hladnoći može pružiti zaštitu od degenerativnih bolesti poput demencije, a pomaže i u smanjenju simptoma depresije.

Ali, kao i mnoge korisne stvari, to je teško. I pomalo neugodno.

To je zato što su mnogi od nas cijeli život uživali u toplim tuševima.

Dakle, kad počnemo s hladnim tuširanjem, to je pravi šok za naš sustav na svakoj razini. No, unutar tog šoka i kaosa leži tajna hladnoće: Ona može obogatiti naše živote.

U kaosu hladnoće potpuno gubimo trag našeg disanja. Ono postaje nepravilno, fragmentirano i neujednačeno. Naši udasi postaju kratki, bolni pokušaji disanja. Naši izdasi nestaju. Želimo pronaći svoje izdise, bez obzira koliko kratki bili, i početi se fokusirati na njih.

U početku će naši izdasi biti kratki i isprekidani.

Ali moramo se usredotočiti na njih, početi raditi na njima: mehanički i svjesno pokrećući naša pluća kako bi izdasi postali dulji i snažniji.

Radite na njima: nastavite se fokusirati na izdah dok ne osjetite da on postaje stabilan i snažan.

Hladnoća je nemilosrdna i neprestano će pokušavati oduzeti nam dah. Zato moramo raditi na kontroli izdaha, održavajući ga stabilnim.

Vježba disanja

Kod sljedećeg udaha, udahnite nježno i duboko.

Zatim polako i smireno izdahnite do kraja. Kada izdahnete do kraja, nježno udahnite opet. I sada polako izdahnite do kraja. Kada dosegnete dno daha, opet udahnite.

Ovo usporavanje i smirivanje vodi nas dublje na put hladnoće. Tada se u nama javlja osjećaj mira, unatoč nepopustljivosti hladnoće.

Hladna voda i dalje pada po nama, ali osjećamo mir. Hladnoća će nastaviti pokušavati oduzeti nam dah, ali mi smo mirni usred kaosa. Mi smo pod kontrolom. Mi smo mirni usprkos kaosu.

Kada uspijemo pronaći osjećaj kontrole i mira usred kaosa hladnoće, tada ga možemo pronaći bilo gdje, piše Oprah Daily.

