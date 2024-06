Razmišljate o all inclusive ljetovanju? Evo kada se ono isplati, a kada ne

Podijeli :

Za obitelji s malom djecom "all inclusive" aranžman je dobro rješenje ako želite smanjiti stres na na putovanju i maksimalno se opustiti na odmoru.

Ipak, prije nego što se odlučite na ovaj aranžman, raspitajte se što je sve uključeno u cijenu “all inclusive” aranžmana, budući da se kod nekih hotela radi samo o atraktivnom nazivu za puni pansion. Ako je naznačeno da se radi o “ultra all inclusive” ponudi, to bi trebalo značiti da su vam gotovo svi troškovi odmora pokriveni.

Nešto što lijepo izgleda na papiru i odlično zvuči u brošuri, u praksi često zna biti drugačije. Zato odvojite vrijeme i pročitajte recenzije hotela na Googleu, TripAdvisoru ili Bookingu, piše N1 Srbija.

Budući da je turistička sezona praktički već počela, pripazite na last minute ponude koje vam mogu uštedjeti nešto novca. Ako jako volite all inclusive odmor i znate da će to biti vaš izbor i za sljedeći godišnji odmor, onda je dobro da ugrabite one first minute ponude. Osim što cijene rastu kako se bliži ljetna sezona, što ranije rezervirate svoj godišnji odmor, imat ćete više prostora da ne tako jeftini aranžman razbijete u veći broj prihvatljivih rata.

Hotel ne morate ni napuštati

All inclusive usluga podrazumijeva da zaista ne morate napuštati hotel pa su i sami objekti koncipirani tako da nude pregršt sadržaja i da gostima nikada ne bude dosadno.

Hrana i piće dostupni su cijeli dan i uključeni su u cijenu. Dakle, koliko košta kava? Nije vas briga. Koliko je sladoled? Nije vas briga. Koliko je pivo? Nije vas briga.

Jedina stvar koja može biti škakljiva s toliko “besplatnih” stvari na dohvat ruke jest oduprijeti se iskušenju ako ste na dijeti… No, višak kalorija možete lako potrošiti plivanjem, a brojni hoteli nude i mnoštvo drugih aktivnosti.

All inclusive je možda najbolje ljetno iskustvo za obitelji s malom djecom. Činjenica da su plaže i restorani na dohvat ruke uvelike će vam olakšati posao. Nećete morati ići na lokalne tržnice i nositi vrećice voća, vode i ostalih namirnica.

Za djecu također mnogi hoteli nude i pregršt dodatnih sadržaja kao na primjer razne radionice s animatorima.

Za koga all inclusive nije dobra opcija

Ako ne volite gužve i više uživate u miru i tišini, onda isključite ovu opciju. Također, ako volite obilaziti lokalne znamenitosti, lutati ulicama grada, isprobavati specijalitete u lokalnim konobama, kupati se na skrivenim plažama ili se družiti u klubovima, all inclusive koncept definitivno nije za vas jer višestruko ćete povećati svoje troškove.

Isto tako, ako su vaša djeca tinejdžeri, onda bi im ovakav koncept ljetovanja mogao biti naporan.

