Rezano cvijeće može u vazi trajati i tjednima: Evo kako

Većina cvijeća ostaje svježa, nažalost, samo oko sedam do deset dana. Ipak, ovaj viralni trik s društvenih mreža će produljiti trajnost rezanog cvijeća. Evo kako funkcionira.

Vrlo uobičajeni kućni lijek koji bi trebao očuvati cvijeće je ni više ni manje nego izbjeljivač. Jednostavno dodajte 1/4 čajne žličice izbjeljivača na litru vode u cvijeće u vazi, piše Novi list.

Dodavanje malo izbjeljivača u vazu za cvijeće je sjajna ideja, ali također i ideja koju mnogi odmah označavaju kao mit.

Pomiješajte ovo ulje s vodom i zalijte svoje cvijeće, bujat će kao ludo cijele godine!

Kako izbjeljivač održava cvijeće tako dugo svježim?

Izbjeljivač sprječava razvoj štetnih bakterija, koje mogu učiniti vodu mutnom i pomalo smrdljivom, što je jasan znak rasta bakterija. Dodavanjem izbjeljivača sprječava se rast bakterija i voda ostaje bistra i svježa, što zauzvrat održava vaše cvijeće zdravim. No važno je ne koristiti previše izbjeljivača. Iako izbjeljivač može produljiti život vašem cvijeću, ključno je da to činite u umjerenim količinama.

Da biste to učinili, trebali biste svakih nekoliko dana mijenjati vodu i redovito rezati stabljike cvijeća. I naravno, buketu ne bi trebalo nedostajati sunčeve svjetlosti. Trik s izbjeljivačem svakako može biti koristan, no to ne znači da treba zanemariti konvencionalnu njegu.

