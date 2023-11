Sedam nuspojava “čarobnih gljiva”

Podijeli :

Prema američkoj Zakladi za alkohol i droge, psilocibin, poznat i kao čarobne gljive, pojavljuje se prirodno i konzumira se zbog svojih halucinogenih svojstava.

Ove psihodelične gljive mogu utjecati na sva osjetila, mijenjajući kogniciju pojedinca, percepciju vremena i emocije. Mogu potaknuti halucinacije, uzrokujući da ljudi percipiraju stvari koje nisu stvarne ili su iskrivljene.

Psilocibin je kontrolirana tvar i, unatoč rekreativnoj upotrebi, privukao je pozornost posljednjih godina zbog svog potencijala u liječenju stanja kao što su depresija, poremećaj konzumiranja alkohola, ovisnost o pušenju, opsesivno-kompulzivni poremećaj, anoreksija, posttraumatski stresni poremećaj i anksioznost, piše Best Life.

Istraživači proučavaju upotrebu psilocibina kod problema mentalnog zdravlja

Iako su federalni regulatori izdali nacrt smjernica za lijek koji će se koristiti u istraživačkim okruženjima, on nije odobren za liječenje. U SAD-u, Oregon je trenutno jedina država koja je odobrila programe terapije psilocibinom, a očekuje se da će Colorado ponuditi slične programe 2025.

Ako ste se ikada pitali kako djeluju “čarobne gljive” na organizam, ovo su neke od uobičajenih nuspojava.

1) Što je veća doza, to će se vaša svijest više mijenjati

Slično drugim drogama, što je veća doza, to će se više promijeniti nečiji stupanj svijesti. Međutim, kod čarobnih gljiva količina psilocibina može biti nepredvidiva. “Čak i dvije iste vrste gljiva koje rastu jedna pored druge mogu imati izrazito različite količine psilocibina”, rekao je Fred Barrett, direktor centra Johns Hopkins Center for Psychedelic and Consciousness Research.

“Nitko ne bi trebao tražiti gljive da bi se liječio.”

2) Učinci mogu trajati do 24 sata

Gljive djeluju brzo ako se progutaju rano, s vrhuncem učinaka oko 60 do 90 minuta nakon uzimanja i traju četiri do osam sati, tvrde stručnjaci. Nakon 24 sata psilocibin potpuno nestaje iz organizma.

“Nismo imali dokaze da je itko imao dugotrajnu reakciju na psilocibin”, rekao je Barrett.

3) Psilocibin djeluje tako što se veže za receptore serotonina

Psilocibin se veže na specifične serotoninske receptore. Neuroimaging pokazuje da nakon što netko uzme psilocibin, “moždane regije koje obično ne komuniciraju jedna s drugom počinju komunicirati na nove načine”, rekao je Barrett.

Istraživači tvrde da bi ove vrste promjena mogle pomoći u liječenju ljudi s psihijatrijskim problemima ili mentalnim zdravstvenim stanjima.

4) Pomaže prekinuti ciklus mozga zaglavljenih u strujnom krugu

“Pacijentima s psihijatrijskim poremećajima mozak je obično zapeo u krugu iz kojeg se ne mogu izvući, a psihodelici prekidaju taj krug”, rekao je Charles Nemeroff, suvoditelj Centra za psihodelično istraživanje i terapiju.

5) Smanjuje ego

Prema istraživanju, psilocibin smanjuje aktivnost u području mozga koje je uključeno u stvaranje osjećaja sebe, što može uzrokovati da se neki ljudi osjećaju povezanijima s ljudima i svijetom oko sebe, rekao je Barrett.

6) Može ublažiti simptome anksioznosti i depresije

Prema istraživanju, ljudi s anksioznošću ili depresijom imaju preaktivnu ili nedovoljno aktivnu mrežu zadanog načina rada, stvarajući petlju negativnih povratnih informacija u kojoj se netko ne može prestati brinuti ili se osloboditi nezdravih misli.

7) Kod nekih ljudi može izazvati psihotične epizode

Postoji povećani rizik kod ljudi koji imaju obiteljsku povijest stanja povezanih s psihozom poput shizofrenije ili bipolarnog poremećaja, onih koji imaju povijest zlouporabe supstanci, ljudi koji su mentalno nestabilni i svih koji imaju suicidalne misli, rekao je Nemeroff.

Ove vrste epizoda mogu potrajati i dulje od vremena kada je droga zapravo u tijelu. “Kad se pokrene psihotična epizoda, uopće se ne radi o učincima lijeka”, rekao je. –

