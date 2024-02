Seksualne maštarije koje većina ima i zvuče super, ali ih je bolje ne isprobati. Stručnjakinja otkriva zašto

Podijeli :

Seks u troje, seks u avionu neke su od najčešćih seksualnih maštanja. Ali...

Tracey Cox, engleska kolumnistica koja se fokusira na teme o vezama i seksu, u svojoj novoj kolumni za Daily Mail otkrila je popis seksualnih pozicija i drugih maštarija koji su gotovo uvijek ljudima na vrhu popisa želja za isprobati, a za koje Cox smatra da se ipak ne isplate.

“Imati popis novih stvari koje biste oboje voljeli isprobati prije nego što umrete odličan je način da seks ostane uzbudljiv. Igre vezivanja, povezi za oči, udaranje po stražnjici, igračke za seks, maštarije o igranju uloga: sve se te stvari obično nalaze na popisu za seks i u njima jako uživaju parovi. Ali postoje i drugi vrhunski izbori koji gotovo uvijek ne ispunjavaju očekivanja”, piše Cox.

Osobno bi izbrisala ili malo preradila sljedeće…

Seks u moru

“Zvuči romantično – a sigurno tako izgleda i u filmovima, Valovi koji vas zapljuskuju, odzvanjaju onim što osjećate iznutra, sunce sija, jedno ste s prirodom. Zvuči veličanstveno dramatično – samo što nije.

Ispostavilo se da valovi koji vam udaraju o lice nisu baš ugodni, pijesak na genitalijama i unutar njih je sve od iritantnog do bolnog, a pokušaj pronaći pustu plažu da to postigne je vraški težak”, objašnjava Cox i dodaje kako bi ovaj scenarij definitivno izbjegla.

Seks u avionu

Pridruživanje “Mile High Clubu” omiljeno je u filmovima (gdje svi putuju poslovno s diskretnijom ekipom), ali zapravo se seksate u veoma malom WC-u i vjerojatnije je da će se dogoditi u prepunoj ekonomskoj kabini s bebama koje vrište, svi budni gledajući uzastopne filmove i redovi za toalet nakon sve te smeće od hrane, upozorava Cox.

Zahodi su obično prljavi, malo toga možete učiniti u tako ograničenom prostoru i oboje tako nestrpljivo čekate da netko pokuca na vrata da je nemoguće uživati.

Seks u troje

Očigledan, najočigledniji razlog zašto ovo pođe po zlu jest taj da koliko god si to zamišljao, ne možeš se zapravo pripremiti na to kakav je osjećaj gledati kako netko drugi ljubi/dira/mazi/liže/prodire u tvog partnera, piše Cox.

Seks u troje nezgoda jew prvi put. Nitko ne zna tko bi kome i kada trebao što učiniti. Većina ljudi također se osjeća užasno nesigurno. Također, svima se u glavi vrti što misli treća osoba.

“Muškarci se često osjećaju pod tolikim pritiskom da nastupe s dvije žene da ne mogu postići erekciju. Ako je to kombinacija MMF-a, mnoge žene budu šokirane ako njihov partner stupi u interakciju s drugim muškarcem…”, piše Cox.

Ljubomora je ogroman problem – glavni razlog zašto su svađe nakon seksa u troje iznimno česte. Uvijek netko bude kriv ako iskustvo nije bilo sjajno.

Seks u automobilu

Više od polovice svih Amerikanaca imalo je seks u automobilu (točnije 60 posto, prema The Journal of Sex Research).

“Uskočiti na stražnje sjedalo popularno je i među nama Britancima, ali s obzirom na to da su američki automobili obično veći i prostraniji, vjerojatno je puno udobnije na drugoj strani Atlantika. Puno ljudi gubi nevinost u automobilu: to je jedno od rijetkih mjesta koje ispunjava mogućnosti i privatnost. No dok automobili nude sjajan prostor za predigru rukama, oralni seks i snošaj su druga priča.

Seks na vrhu haube automobila negdje privatno mnogo je izvediviji i još uvijek pobuđuje osjećaj onih prvih tinejdžerskih uzbuđenja”, savjetuje Cox.

Seks u liftu

“Nije za one sa slabim srcem, ovdje se radi o mjerenju vremena u djeliću sekunde i sposobnosti da se drsko ispalite ako vas netko uhvati na djelu.

Postoji velika vjerojatnost da ćete biti uhvaćeni kamerom – i mogli biste biti optuženi, ako je osoba koja vas uhvati u djelu moralno uvrijeđena”, upozorava Cox.

Analni seks

Naći ćete ovo češće na njegovom popisu maštarija nego na njezinom, ali broj parova koji barem jednom pokušaju analni seks dramatično je porastao tijekom posljednjih desetljeća.

Između 30 i 45 posto ljudi u SAD-u to je iskusilo, a oko 28 posto mladih odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu također je uživalo u istome.

Analni seks može biti iznimno ugodan za oboje ako mu se pristupi na pravi način. U idealnom slučaju, trebali biste raditi na pripremi rektuma, blagim istezanjem pomoću prstiju i igračke, tijekom niza sesija u razdoblju od nekoliko tjedana ili više.

Umjesto toga, većina ljudi odlučuje baciti se odmah tamo, često dok su drogirani ili pijani i pitaju se zašto osoba na prijemnom kraju vrišti od boli, a ne od zadovoljstva.

Analna igra – eksperimentiranje s prstima i igračkama – puno je ugodnija za mnoge parove, piše Cox.

